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Президент не боїться замаху на себе під час можливої зустрічі з Путіним

Денис КарловськийСубота, 23 квітня 2022, 20:12
Президент не боїться замаху на себе під час можливої зустрічі з Путіним
Володимир Зеленський на пресконференції на станції метро "майдан незалежності" 23 квітня. скриншот трансляції

Президент Володимир Зеленський не боїться замаху на себе в ході особистої зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним.

Джерело: пресконференція Зеленського на станції київського метрополітену "Майдан Незалежності"

Пряма мова Зеленського: "Я наполягав на зустрічі з лідером Російської Федерації з самого початку, тому що вважаю, що будь-які формати щодо зустрічі через посередників з Росією або передавати ту чи іншу інформацію лідеру РФ через дружні країни – я вважаю, не дасть бажаного результату.

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Я вважаю, цю війну може зупинити той, хто її розпочав.

Щодо замахів – я не дуже боюсь. Дуже боїться моя охорона, скажу вам відверто. І дуже боїться моя сім’я. Це – щоб зовсім ми були відвертими.

Будь-яка здорова людина завжди обирає дипломатичний шлях, тому що знає, що, навіть якщо це складно, це може зупинити втрати тисячі, десятки тисячі – а з такими сусідами – сотні тисяч і навіть мільйони жертв.

ВІДЕО ДНЯ

Я не боюсь зустрічі з президентом (Путіним – ред.), якщо щодо замахів. Боятися я просто не маю права, тому що наш народ показав, що він нічого не боїться. Боїться за своїх дітей. Люди голіруч зупиняли танків, іншу російську техніку. Так само як і наші Збройні сили України, так само, як і наші нацгвардійці.

Нормальний лідер не має права боятися, коли йдеться про нашу країну і про нашу незалежність".

Деталі: Поки президент відповідав на питання журналістки, повз станцію без зупинки проїхало два поїзди метрополітену з пасажирами.

Пресконференцію організували на станції метро, попри те, що останні поїзди з пасажирами рухаються до 20:00, відповідно до графіку, актуального станом на 23 квітня.

Зеленський сказав, що цей факт має свідчити про його готовність іти на ризики щодо своєї особистої безпеки.

Передісторія:

  • На цій же пресконференції Зеленський заявив, що в разі проведення так званого "референдуму" окупантами на Херсонщині та знищення українських захисників Маріуполя, Україна цілковито відмовиться від ведення перемовин з Російською Федерацією.
  • 20 квітня Зеленський, після заяв російської влади, сказав, що росіяни Україні не передавали письмових пропозицій чи документів у рамках перемовин.
  • Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що вести перемовини з Путіним можна порівняти з ідеєю "ведення перемовин з крокодилом, який пащею вчепився тобі в ногу".
  • Італійський прем'єр-міністр Маріо Драґі вмовляв по телефону Путіна зустрітися із Зеленським, але російський президент йому відповів "Ще не час".
  • 14 квітня турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоґлу сказав, що вони ладні провести особисту зустріч президентів України та РФ на території Туреччини, але вони чекають згоду Путіна. Він натякнув, що спершу слід чекати на зустріч міністрів закордонних справ двох країн.

Теми: ЗеленськийПутінпереговори
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