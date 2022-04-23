Президент не боїться замаху на себе під час можливої зустрічі з Путіним

Президент Володимир Зеленський не боїться замаху на себе в ході особистої зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним.

Джерело: пресконференція Зеленського на станції київського метрополітену "Майдан Незалежності"

Пряма мова Зеленського: "Я наполягав на зустрічі з лідером Російської Федерації з самого початку, тому що вважаю, що будь-які формати щодо зустрічі через посередників з Росією або передавати ту чи іншу інформацію лідеру РФ через дружні країни – я вважаю, не дасть бажаного результату.

Я вважаю, цю війну може зупинити той, хто її розпочав.

Щодо замахів – я не дуже боюсь. Дуже боїться моя охорона, скажу вам відверто. І дуже боїться моя сім’я. Це – щоб зовсім ми були відвертими.

Будь-яка здорова людина завжди обирає дипломатичний шлях, тому що знає, що, навіть якщо це складно, це може зупинити втрати тисячі, десятки тисячі – а з такими сусідами – сотні тисяч і навіть мільйони жертв.

Я не боюсь зустрічі з президентом (Путіним – ред.), якщо щодо замахів. Боятися я просто не маю права, тому що наш народ показав, що він нічого не боїться. Боїться за своїх дітей. Люди голіруч зупиняли танків, іншу російську техніку. Так само як і наші Збройні сили України, так само, як і наші нацгвардійці.

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Нормальний лідер не має права боятися, коли йдеться про нашу країну і про нашу незалежність".

Деталі: Поки президент відповідав на питання журналістки, повз станцію без зупинки проїхало два поїзди метрополітену з пасажирами.

Пресконференцію організували на станції метро, попри те, що останні поїзди з пасажирами рухаються до 20:00, відповідно до графіку, актуального станом на 23 квітня.

Зеленський сказав, що цей факт має свідчити про його готовність іти на ризики щодо своєї особистої безпеки.

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