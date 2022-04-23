Президент не боится покушения на себя во время возможной встречи с Путиным

Президент Владимир Зеленский не боится покушения на себя в ходе личной встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Источник: пресс-конференция Зеленского на станции киевского метрополитена "Майдан Незалежности"

Прямая речь Зеленского: "Я настаивал на встрече с лидером Российской Федерации с самого начала, потому что считаю, что любые форматы по поводу встречи через посредников с Россией или передавать ту или иную информацию лидеру РФ через дружественные страны – я считаю, не даст желаемого результата.

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Я считаю, что эту войну может остановить тот, кто ее начал.

Что касается покушения – я не очень боюсь. Очень боится моя охрана, скажу откровенно. И очень боится моя семья. Это чтобы совсем мы были откровенными.

Любой здоровый человек всегда выбирает дипломатический путь, потому что знает, что даже если это сложно, это может остановить потери тысячи, десятки тысяч – а с такими соседями – сотни тысяч и даже миллионы жертв.

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Я не боюсь встречи с президентом (Путиным – ред.), если насчет покушений. Бояться я просто не вправе, потому что наш народ показал, что он ничего не боится. Боится своих детей. Люди голыми руками останавливали танков, другую российскую технику. Как и наши Вооруженные силы Украины, так же, как и наши нацгвардейцы".

Детали: Пока президент отвечал на вопросы журналистки, мимо станции без высадки пассажиров проехали два поезда метрополитена.

Пресс-конференцию организовали на станции метро, несмотря на то, что последние поезда с пассажирами двигаются к 20:00, согласно графику, актуального по состоянию на 23 апреля.

Зеленский сказал, что этот факт должен свидетельствовать о его готовности идти на риски своей личной безопасности.

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