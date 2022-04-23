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Мер Одеси окупантам у відповідь на вбивство 8 людей: Будете горіти в пеклі 

Денис КарловськийСубота, 23 квітня 2022, 22:28
наслідки обстрілу одеси росіянами 23 квітня. фото: одеська міська рада

Міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що російські окупанти цинічно брешуть про ураження військових об’єктів у Одесі, вбивши ракетами 8 одеситів, зокрема немовля.

Джерело: відеозвернення Труханова

Пряма мова Труханов: "На зараз підтверджено 8 загиблих, з-поміж них 3-місячна дитина, дівчинка-одеситка, яка так і не зуміла побачити життя.

Тварі ви й горітиме в пеклі!"

Деталі: На відео мер Одеси показав, що російські високоточні ракети влучили прямо в багатоповерхівку.

Російське міністерство оборони увечері прозвітувало, що їхні ракети влучили винятково у військовий склад зі зброєю, яку передали Україні західні партнери. Труханов наочно показав на відео, як "високоточні" ракети Росії влучають у "військові об’єкти".

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Передісторія:

  • Удень 23 квітня російські стратегічні бомбардувальники влучили сімома високоточними ракетами прямо в багатоповерхівку в Одесі.
  • Спершу місцева влада підтвердила загибель 5 людей, зокрема немовляти. Також повідомляли про 18 поранених.
  • Згодом у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що ракета застрягла всередині будинку, і її бойова частина не вибухнула. Кількість загиблих установили на рівні 6 осіб.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ визнати Росію державою-спонсором тероризму через ракетний удар по житловому будинку в Одесі. Президент Володимир Зеленський на пресконференції в Києві обурився цинізмом окупантів, які ладні вбивати людей у переддень Великодня, назвавши їх "смердючими покидьками".

Теми: ОдесаобстрілРосіяТруханов
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