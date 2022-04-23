Мер Одеси окупантам у відповідь на вбивство 8 людей: Будете горіти в пеклі 

Міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що російські окупанти цинічно брешуть про ураження військових об’єктів у Одесі, вбивши ракетами 8 одеситів, зокрема немовля.

Джерело: відеозвернення Труханова

Пряма мова Труханов: "На зараз підтверджено 8 загиблих, з-поміж них 3-місячна дитина, дівчинка-одеситка, яка так і не зуміла побачити життя.

Тварі ви й горітиме в пеклі!"

Деталі: На відео мер Одеси показав, що російські високоточні ракети влучили прямо в багатоповерхівку.

Російське міністерство оборони увечері прозвітувало, що їхні ракети влучили винятково у військовий склад зі зброєю, яку передали Україні західні партнери. Труханов наочно показав на відео, як "високоточні" ракети Росії влучають у "військові об’єкти".

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