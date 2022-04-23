Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мэр Одессы оккупантам в ответ на убийство 8 человек: Будете гореть в аду

Денис КарловскийСуббота, 23 апреля 2022, 22:28
Мэр Одессы оккупантам в ответ на убийство 8 человек: Будете гореть в аду
последствия обстрела одесси россиянами 23 апреля. фото: одесский городской совет

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что российские оккупанты цинично врут о поражении военных объектов в Одессе, убив ракетами 8 одесситов, в том числе младенца.

Источник: видеообращение Труханова

Прямая речь Труханова: "На данный момент подтверждены 8 погибших, среди них 3-месячный ребенок, девочка-одесситка, которая так и не сумела увидеть жизнь.

Реклама:

Животные вы и будете гореть в аду!"

Детали: На видео мэр Одессы показал, что российские высокоточные ракеты попали прямо в многоэтажку.

Российское министерство обороны вечером отчиталось, что их ракеты попали исключительно в военный склад с оружием, переданным Украине западными партнерами. Труханов наглядно показал на видео, как "высокоточные" ракеты России попадают в "военные объекты".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Днем 23 апреля российские стратегические бомбардировщики попали семью высокоточными ракетами прямо в многоэтажку в Одессе.
  • Сначала местные власти подтвердили гибель 5 человек, в том числе младенца. Также сообщалось о 18 раненых.
  • Впоследствии в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что ракета застряла внутри дома, и ее боевая часть не взорвалась. Количество погибших установили на уровне 6 человек.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир признать Россию государством-спонсором терроризма из-за ракетного удара по жилому дому в Одессе. Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве возмутился цинизмом оккупантов, которые готовы убивать людей в канун Пасхи, назвав их "вонючими подонками".

Темы: ОдессаобстрелРосcияТруханов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Одесса
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
В Одессе прогремели взрывы, враг атаковал область "Калибрами"
Завладение аэропортом "Одесса": экс-мэр Костусев и бизнесмены Кауфман и Грановский получили подозрения
Последние новости
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
Все новости...
Реклама: