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Мэр Одессы оккупантам в ответ на убийство 8 человек: Будете гореть в аду

Денис КарловскийСуббота, 23 апреля 2022, 22:28
последствия обстрела одесси россиянами 23 апреля. фото: одесский городской совет

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что российские оккупанты цинично врут о поражении военных объектов в Одессе, убив ракетами 8 одесситов, в том числе младенца.

Источник: видеообращение Труханова

Прямая речь Труханова: "На данный момент подтверждены 8 погибших, среди них 3-месячный ребенок, девочка-одесситка, которая так и не сумела увидеть жизнь.

Животные вы и будете гореть в аду!"

Детали: На видео мэр Одессы показал, что российские высокоточные ракеты попали прямо в многоэтажку.

Российское министерство обороны вечером отчиталось, что их ракеты попали исключительно в военный склад с оружием, переданным Украине западными партнерами. Труханов наглядно показал на видео, как "высокоточные" ракеты России попадают в "военные объекты".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Днем 23 апреля российские стратегические бомбардировщики попали семью высокоточными ракетами прямо в многоэтажку в Одессе.
  • Сначала местные власти подтвердили гибель 5 человек, в том числе младенца. Также сообщалось о 18 раненых.
  • Впоследствии в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что ракета застряла внутри дома, и ее боевая часть не взорвалась. Количество погибших установили на уровне 6 человек.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир признать Россию государством-спонсором терроризма из-за ракетного удара по жилому дому в Одессе. Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве возмутился цинизмом оккупантов, которые готовы убивать людей в канун Пасхи, назвав их "вонючими подонками".

Темы: ОдессаобстрелРосcияТруханов
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