Мэр Одессы оккупантам в ответ на убийство 8 человек: Будете гореть в аду

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что российские оккупанты цинично врут о поражении военных объектов в Одессе, убив ракетами 8 одесситов, в том числе младенца.

Источник: видеообращение Труханова

Прямая речь Труханова: "На данный момент подтверждены 8 погибших, среди них 3-месячный ребенок, девочка-одесситка, которая так и не сумела увидеть жизнь.

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Детали: На видео мэр Одессы показал, что российские высокоточные ракеты попали прямо в многоэтажку.

Российское министерство обороны вечером отчиталось, что их ракеты попали исключительно в военный склад с оружием, переданным Украине западными партнерами. Труханов наглядно показал на видео, как "высокоточные" ракеты России попадают в "военные объекты".

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