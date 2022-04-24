За два місяці війни в Україні постраждали 602 дитини, найбільше – на Донеччині

23 квітня в Одесі загинуло 3-місячне немовля, а в Миколаївській області 9-річний хлопчик та 17-річна дівчина отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення, офіційно підтверджена кількість померлих дітей від війни в Україні сягнула 213-ти.

Джерело: Офіс генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів

Дослівно: "Більше ніж 602 дитини постраждали в Україні за два місяці повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними станом на ранок 24 квітня 2022 року 213 дітей загинуло та понад 389 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях".

Деталі: Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 122, Київській – 114, Харківській – 91, Чернігівській – 66, Херсонській – 44, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській областях – 17, у м.Києві – 16, у Житомирській області – 15.

23 квітня внаслідок обстрілу країною-агресором житлового кварталу м.Одеса загинула мати з 3-місячною дитиною.

23 квітня біля с. Новокиївка Снігурівського р-ну Миколаївської області 9-річний хлопчик та 17-річна дівчина отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення внаслідок детонації міни.

ВІДЕО ДНЯ

23 квітня стало відомо про смерть двох дівчаток – юних акторок Донецького обласного драматичного театру. Діти загинули через обстріл військами РФ м. Маріуполь.

22 квітня внаслідок обстрілу об’єктів цивільної інфраструктури с. Кам’янське Василівського району Запорізької області загинув 17-річний хлопець.

22 квітня під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території Бучанського району Київської області окупантами, виявлено тіло 16-річного підлітка із осколковими пораненнями.

1500 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 102 з них зруйновано повністю

Нагадаємо: За приблизною оцінкою влади, станом на 27 березня у Маріуполі загинули майже 5 тисяч людей, серед них приблизно 210 дітей. Станом на 12 квітня втрати Маріуполя оцінювали у 20-22 тисячі людей. Точну кількість жертв підрахувати зараз неможливо.