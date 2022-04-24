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За два місяці війни в Україні постраждали 602 дитини, найбільше – на Донеччині

Олена РощінаНеділя, 24 квітня 2022, 10:05

23 квітня в Одесі загинуло 3-місячне немовля, а в Миколаївській області 9-річний хлопчик та 17-річна дівчина отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення, офіційно підтверджена кількість померлих дітей від війни в Україні сягнула 213-ти.

Джерело: Офіс генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів

Дослівно: "Більше ніж 602 дитини постраждали в Україні за два місяці повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними станом на ранок 24 квітня 2022 року 213 дітей загинуло та понад 389 поранено.

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Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях".

Деталі: Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 122, Київській – 114, Харківській – 91, Чернігівській – 66, Херсонській – 44, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській областях – 17, у м.Києві – 16, у Житомирській області – 15.

23 квітня внаслідок обстрілу країною-агресором житлового кварталу м.Одеса загинула мати з 3-місячною дитиною.

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23 квітня біля с. Новокиївка Снігурівського р-ну Миколаївської області 9-річний хлопчик та 17-річна дівчина отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення внаслідок детонації міни.

23 квітня стало відомо про смерть двох дівчаток – юних акторок Донецького обласного драматичного театру. Діти загинули через обстріл військами РФ м. Маріуполь.

22 квітня внаслідок обстрілу об’єктів цивільної інфраструктури с. Кам’янське Василівського району Запорізької області загинув 17-річний хлопець.

22 квітня під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території Бучанського району Київської області окупантами, виявлено тіло 16-річного підлітка із осколковими пораненнями.

 

1500 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 102 з них зруйновано повністю

Нагадаємо: За приблизною оцінкою влади, станом на 27 березня у Маріуполі загинули майже 5 тисяч людей, серед них приблизно 210 дітей. Станом на 12 квітня втрати Маріуполя оцінювали у 20-22 тисячі людей. Точну кількість жертв підрахувати зараз неможливо.

Теми: війнадітиОфіс генпрокурора
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