За два месяца войны в Украине пострадали 602 ребенка, больше всего – в Донецкой области

23 апреля в Одессе погиб 3-месячный младенец, а в Николаевской области 9-летний мальчик и 17-летняя девушка получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, официально подтвержденное количество умерших детей от войны в Украине достигло 213-ти.

Источник: Офис генерального прокурора со ссылкой на данные ювенальных прокуроров

Дословно: "Более 602 детей пострадали в Украине за два месяца полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным на утро 24 апреля 2022 года 213 детей погибли и более 389 ранены.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях".

Детали: Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 122, Киевской – 114, Харьковской – 91, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской областях – 17, в Киеве – 16, в Житомирской области – 15.

23 апреля в результате обстрела страной-агрессором жилого квартала г. Одесса погибла мать с 3-месячным ребенком.

23 апреля возле с. Новокиевка Снигиревского р-на Николаевской области 9-летний мальчик и 17-летняя девушка получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения в результате детонации мины.

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22 апреля во время фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории Бучанского района Киевской области оккупантами, обнаружено тело 16-летнего подростка с осколочными ранениями.

1500 учебных заведений повреждены в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ. При этом 102 из них разрушены полностью

Напомним: По приблизительной оценке властей, по состоянию на 27 марта в Мариуполе погибли почти 5 тысяч человек, среди них порядка 210 детей. По состоянию на 12 апреля потери Мариуполя оценивали в 20-22 тысяч человек. Точное количество жертв сейчас подсчитать невозможно.