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За два месяца войны в Украине пострадали 602 ребенка, больше всего – в Донецкой области

Елена РощинаВоскресенье, 24 апреля 2022, 10:05

23 апреля в Одессе погиб 3-месячный младенец, а в Николаевской области 9-летний мальчик и 17-летняя девушка получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, официально подтвержденное количество умерших детей от войны в Украине достигло 213-ти.

Источник: Офис генерального прокурора со ссылкой на данные ювенальных прокуроров

Дословно: "Более 602 детей пострадали в Украине за два месяца полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным на утро 24 апреля 2022 года 213 детей погибли и более 389 ранены.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях".

Детали: Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 122, Киевской –  114, Харьковской –  91, Черниговской –  66, Херсонской –  44, Николаевской –  43, Луганской –  37, Запорожской –  27, Сумской областях –  17, в Киеве –  16, в Житомирской области – 15.

23 апреля в результате обстрела страной-агрессором жилого квартала г. Одесса погибла мать с 3-месячным ребенком.

23 апреля возле с. Новокиевка Снигиревского р-на Николаевской области 9-летний мальчик и 17-летняя девушка получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения в результате детонации мины.

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23 апреля стало известно о смерти двух девочек – юных актрис Донецкого областного драматического театра. Дети погибли из-за обстрела войсками РФ г. Мариуполь.

22 апреля в результате обстрела объектов гражданской инфраструктуры с. Каменское Васильевского района Запорожской области погиб 17-летний парень.

22 апреля во время фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории Бучанского района Киевской области оккупантами, обнаружено тело 16-летнего подростка с осколочными ранениями.

 

1500 учебных заведений повреждены в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ. При этом 102 из них разрушены полностью

Напомним: По приблизительной оценке властей, по состоянию на 27 марта в Мариуполе погибли почти 5 тысяч человек, среди них порядка 210 детей. По состоянию на 12 апреля потери Мариуполя оценивали в 20-22 тысяч человек. Точное количество жертв сейчас подсчитать невозможно.

Темы: войнадетиОфис генпрокурора
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