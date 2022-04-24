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Київ пропонує Москві спецпереговори, бо “Азовсталь” атакують і готують штурм

Олена РощінаНеділя, 24 квітня 2022, 11:07
Київ пропонує Москві спецпереговори, бо “Азовсталь” атакують і готують штурм
Михайло Подоляк, фото Офісу президента

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявляє, що російські війська без упину атакують маріупольський завод "Азовсталь", у підземеллях якого перебувають українські захисники та мирні жителі, – він пропонує РФ спеціальні переговори.

Джерело: Михайло Подоляк у Telegram

Пряма мова: "Великдень-2022. Але прямо зараз РФ без зупинки атакує маріупольську Азовсталь. Місце, де знаходяться наші цивільні та військові засипають важкими авіабомбами, обстрілюють артилерією та інтенсивно концентрують сили й техніку для штурму. 

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Хто там віддав наказ "не штурмувати"?

Пропоную РФ подумати про залишки репутації".

Деталі: За словами Подоляка, для порятунку репутації РФ необхідні три "маріупольські кроки":

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  1. Оголосити реальне великоднє перемирʼя над Маріуполем.
  2. Негайно дати гумкоридор для цивільних.
  3. Погодитись на "спецраунд переговорів", щоб українська сторона забрала чи обміняла військових.

Цьому передувало: 20 квітня представники української делегації на переговорах з РФ нардеп Давид Арахамія та радник голови ОП Михайло Подоляк висловили готовність зустрітися в Маріуполі з переговорниками від Росії щодо евакуації військового гарнізону. РФ досі не відповіла на цю пропозицію. 

Передісторія:

  • 21 квітня президент Росії Володимир Путін на публіку наказав міністру оборони РФ Сергію Шойгу скасували штурм заводу "Азовсталь", щоб не втрачати своїх бійців. Путін пояснив: "Не треба лізти в катакомби, треба заблокувати промислову зону в Азовсталі так, щоб муха не пролетіла".
  • Британська розвідка припустила, що Путін хоче перекинути частину сил із Маріуполя на інший напрямок, тоді як штурм означав би великі втрати. 
  • Українська розвідка припустила, що режим Путіна планує залучити російських гвардійців та структури ФСБ РФ для подальшого наступу на завод "Азовсталь".
  • 24 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що минулої доби армія РФ продовжувала здійснювати вогневий вплив та блокувати українські підрозділи в районі "Азовсталі". Вона завдає авіаударів, зокрема з літаків дальньої авіації. 

Теми: МаріупольвійнаРосіяАзов
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