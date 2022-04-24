Київ пропонує Москві спецпереговори, бо “Азовсталь” атакують і готують штурм
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявляє, що російські війська без упину атакують маріупольський завод "Азовсталь", у підземеллях якого перебувають українські захисники та мирні жителі, – він пропонує РФ спеціальні переговори.
Джерело: Михайло Подоляк у Telegram
Пряма мова: "Великдень-2022. Але прямо зараз РФ без зупинки атакує маріупольську Азовсталь. Місце, де знаходяться наші цивільні та військові засипають важкими авіабомбами, обстрілюють артилерією та інтенсивно концентрують сили й техніку для штурму.
Хто там віддав наказ "не штурмувати"?
Пропоную РФ подумати про залишки репутації".
Деталі: За словами Подоляка, для порятунку репутації РФ необхідні три "маріупольські кроки":
- Оголосити реальне великоднє перемирʼя над Маріуполем.
- Негайно дати гумкоридор для цивільних.
- Погодитись на "спецраунд переговорів", щоб українська сторона забрала чи обміняла військових.
Цьому передувало: 20 квітня представники української делегації на переговорах з РФ нардеп Давид Арахамія та радник голови ОП Михайло Подоляк висловили готовність зустрітися в Маріуполі з переговорниками від Росії щодо евакуації військового гарнізону. РФ досі не відповіла на цю пропозицію.
Передісторія:
- 21 квітня президент Росії Володимир Путін на публіку наказав міністру оборони РФ Сергію Шойгу скасували штурм заводу "Азовсталь", щоб не втрачати своїх бійців. Путін пояснив: "Не треба лізти в катакомби, треба заблокувати промислову зону в Азовсталі так, щоб муха не пролетіла".
- Британська розвідка припустила, що Путін хоче перекинути частину сил із Маріуполя на інший напрямок, тоді як штурм означав би великі втрати.
- Українська розвідка припустила, що режим Путіна планує залучити російських гвардійців та структури ФСБ РФ для подальшого наступу на завод "Азовсталь".
- 24 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що минулої доби армія РФ продовжувала здійснювати вогневий вплив та блокувати українські підрозділи в районі "Азовсталі". Вона завдає авіаударів, зокрема з літаків дальньої авіації.