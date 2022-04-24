Київ пропонує Москві спецпереговори, бо “Азовсталь” атакують і готують штурм

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявляє, що російські війська без упину атакують маріупольський завод "Азовсталь", у підземеллях якого перебувають українські захисники та мирні жителі, – він пропонує РФ спеціальні переговори.

Джерело: Михайло Подоляк у Telegram

Пряма мова: "Великдень-2022. Але прямо зараз РФ без зупинки атакує маріупольську Азовсталь. Місце, де знаходяться наші цивільні та військові засипають важкими авіабомбами, обстрілюють артилерією та інтенсивно концентрують сили й техніку для штурму.

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Хто там віддав наказ "не штурмувати"?

Пропоную РФ подумати про залишки репутації".

Деталі: За словами Подоляка, для порятунку репутації РФ необхідні три "маріупольські кроки":

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Оголосити реальне великоднє перемирʼя над Маріуполем. Негайно дати гумкоридор для цивільних. Погодитись на "спецраунд переговорів", щоб українська сторона забрала чи обміняла військових.

Цьому передувало: 20 квітня представники української делегації на переговорах з РФ нардеп Давид Арахамія та радник голови ОП Михайло Подоляк висловили готовність зустрітися в Маріуполі з переговорниками від Росії щодо евакуації військового гарнізону. РФ досі не відповіла на цю пропозицію.

Передісторія: