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Киев предлагает Москве спецпереговоры, так как "Азовсталь" атакуют и готовят штурм

Елена РощинаВоскресенье, 24 апреля 2022, 11:07
Киев предлагает Москве спецпереговоры, так как Азовсталь атакуют и готовят штурм
Михаил Подоляк, фото Офиса президента

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявляет, что российские войска непрерывно атакуют мариупольский завод "Азовсталь", в подземельях которого находятся украинские защитники и мирные жители, – он предлагает РФ специальные переговоры.

Источник: Михаил Подоляк в Telegram

Прямая речь: "Пасха-2022. Но прямо сейчас РФ без остановки атакует мариупольскую Азовсталь. Место, где находятся наши гражданские и военные, засыпают тяжелыми авиабомбами, обстреливают артиллерией и интенсивно концентрируют силы и технику для штурма.

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Кто там отдал приказ "не штурмовать"?

Предлагаю РФ подумать об остатках репутации".

Детали: По словам Подоляка, для спасения репутации РФ необходимы три "мариупольских шага":

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  1. Провозгласить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем.
  2. Немедленно дать гумкоридор для гражданских.
  3. Согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы украинская сторона забрала или обменяла военных.

Этому предшествовало: 20 апреля представители украинской делегации на переговорах с РФ нардеп Давид Арахамия и советник главы ОП Михаил Подоляк выразили готовность встретиться в Мариуполе с переговорщиками от России по эвакуации военного гарнизона. РФ до сих пор не ответила на это предложение.

Предыстория:

  • 21 апреля президент России Владимир Путин на публику приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм завода "Азовсталь", чтобі не терять своих бойцов. Путин объяснил: "Не нужно лезть в катакомбы, нужно заблокировать промышленную зону в Азовстали так, чтобы муха не пролетела".
  • Британская разведка предположила, что Путин хочет перебросить часть сил из Мариуполя на другое направление, в то время как штурм означал бы большие потери.
  • Украинская разведка предположила, что режим Путина намерен привлечь российских гвардейцев и структуры ФСБ РФ для дальнейшего наступления на завод "Азовсталь".
  • 24 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки армия РФ продолжала оказывать огневое влияние и блокировать украинские подразделения в районе "Азовстали". Она наносит авиаудары, в том числе с самолетов дальней авиации.

Темы: МариупольвойнаРосcияАзов
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