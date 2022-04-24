Киев предлагает Москве спецпереговоры, так как "Азовсталь" атакуют и готовят штурм
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявляет, что российские войска непрерывно атакуют мариупольский завод "Азовсталь", в подземельях которого находятся украинские защитники и мирные жители, – он предлагает РФ специальные переговоры.
Источник: Михаил Подоляк в Telegram
Прямая речь: "Пасха-2022. Но прямо сейчас РФ без остановки атакует мариупольскую Азовсталь. Место, где находятся наши гражданские и военные, засыпают тяжелыми авиабомбами, обстреливают артиллерией и интенсивно концентрируют силы и технику для штурма.
Кто там отдал приказ "не штурмовать"?
Предлагаю РФ подумать об остатках репутации".
Детали: По словам Подоляка, для спасения репутации РФ необходимы три "мариупольских шага":
- Провозгласить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем.
- Немедленно дать гумкоридор для гражданских.
- Согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы украинская сторона забрала или обменяла военных.
Этому предшествовало: 20 апреля представители украинской делегации на переговорах с РФ нардеп Давид Арахамия и советник главы ОП Михаил Подоляк выразили готовность встретиться в Мариуполе с переговорщиками от России по эвакуации военного гарнизона. РФ до сих пор не ответила на это предложение.
Предыстория:
- 21 апреля президент России Владимир Путин на публику приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм завода "Азовсталь", чтобі не терять своих бойцов. Путин объяснил: "Не нужно лезть в катакомбы, нужно заблокировать промышленную зону в Азовстали так, чтобы муха не пролетела".
- Британская разведка предположила, что Путин хочет перебросить часть сил из Мариуполя на другое направление, в то время как штурм означал бы большие потери.
- Украинская разведка предположила, что режим Путина намерен привлечь российских гвардейцев и структуры ФСБ РФ для дальнейшего наступления на завод "Азовсталь".
- 24 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки армия РФ продолжала оказывать огневое влияние и блокировать украинские подразделения в районе "Азовстали". Она наносит авиаудары, в том числе с самолетов дальней авиации.