Киев предлагает Москве спецпереговоры, так как "Азовсталь" атакуют и готовят штурм

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявляет, что российские войска непрерывно атакуют мариупольский завод "Азовсталь", в подземельях которого находятся украинские защитники и мирные жители, – он предлагает РФ специальные переговоры.

Источник: Михаил Подоляк в Telegram

Прямая речь: "Пасха-2022. Но прямо сейчас РФ без остановки атакует мариупольскую Азовсталь. Место, где находятся наши гражданские и военные, засыпают тяжелыми авиабомбами, обстреливают артиллерией и интенсивно концентрируют силы и технику для штурма.

Кто там отдал приказ "не штурмовать"?

Предлагаю РФ подумать об остатках репутации".

Детали: По словам Подоляка, для спасения репутации РФ необходимы три "мариупольских шага":

Провозгласить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем. Немедленно дать гумкоридор для гражданских. Согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы украинская сторона забрала или обменяла военных.

Этому предшествовало: 20 апреля представители украинской делегации на переговорах с РФ нардеп Давид Арахамия и советник главы ОП Михаил Подоляк выразили готовность встретиться в Мариуполе с переговорщиками от России по эвакуации военного гарнизона. РФ до сих пор не ответила на это предложение.

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