Путін замість переговорів планує захопити якомога більше територій України – FT

Джерела в Кремлі розповіли журналістам, що російський президент Володимир Путін має викривлене розуміння ситуації в Україні й прагне чимшвидше захопити якомога більше територій.

Джерело: Financial Times з посиланням на три джерела в Кремлі, які спілкуються з близьким оточенням Путіна

Деталі: За словами джерел, у березні Путін усерйоз міркував над тим, аби підписати якесь перемир’я з Україною після невдач російської армії. Проте зараз він хоче захопити якомога більше територій, оскільки він не бачить, як можна припинити цю війну інакше.

Після знищення українськими ракетами крейсеру "Москва", російський президент, за словами джерел, нібито був настільки розлючений, що відкинув ідею про досягнення письмової угоди.

Пряма мова одного з джерел видання: "Була надія на якусь угоду, домовленості. Путін вагався туди-сюди. Йому треба було знайти шлях, як вийти з цієї ситуації переможцем.

Після кораблетрощі "Москви", Путін дав зрозуміти, що він не підпише ніяких угод. Тепер він не має вигляд переможця, бо знищення "Москви" було приниженням для нього".

Деталі: Один із посадовців, з якими поспілкувалися журналісти видання, запевнив, що Путін усерйоз вірить в усі ті нісенітниці, про які розповідають на російському телебаченні, і ладен іти до "великої перемоги". Вони твердять, що генерали доповідають Путіну те, що він хоче чути, а також його близьке оточення повторює пропагандистські дурниці з російського телебачення.

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Нібито під час розмов зі своїми близькими соратниками, Путін усерйоз казав, що російська армія не обстрілювало цивільне населення в Маріуполі, в тому числі на території заводу "Азовсталь".

Президент Росії уникає зустрічі із Зеленським будь-якою ціною й каже, що "поки ще не час для такої зустрічі". У Кремлі припускають, що він натякає на те, що спершу російській армії потрібно захопити більше територій, аби мати перевагу на переговорах.

Деякі російські посадовці побоюються, що Путін готовий застосувати тактичну ядерну зброю по території України, якщо його війська зазнають невдачі при подальшому наступі.

Під час телефонної розмови з президентом Євроради Шарлем Мішелем, який намагався переконати Путіна зустрітися із Зеленським, Путін буцімто сказав йому, що переговори зайшли в глухий кут, бо Україна "звела стіну", а тому поки що не час для такої зустрічі. Подібне він розповідає і турецькому президенту Реджепу Таїпу Ердоґану.

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