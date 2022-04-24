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Зеленський поговорив із Ердоганом перед його розмовою з Путіним

Олена РощінаНеділя, 24 квітня 2022, 15:01
Зеленський поговорив із Ердоганом перед його розмовою з Путіним
Зеленський та Ердоган, фото Anadolu Agency

Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган обговорили по телефону можливі гарантії безпеки України, продовження переговорів із Росією та евакуацію з Маріуполя поранених бійців і мирних жителів.

Джерело: Anadolu Agency, Зеленський у Twitter

Деталі: Президент Туреччини провів телефонну розмову із українським колегою. Ердоган заявив, що Анкара готова надати необхідну підтримку переговорному процесу. Турецький лідер також заявив про необхідність забезпечити евакуацію поранених та мирних жителів із Маріуполя.

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Зеленський повідомив, що йшлося і про "обмін заблокованих військових".

Пряма мова Зеленського: "Провів важливу телефонну розмову з президентом Ердоганом. Напередодні його перемовин із Путіним наголосив на необхідності негайної евакуації цивільних з Маріуполя, зокрема з "Азовсталі", негайного обміну заблокованих військових.

Обговорили перебіг переговорного процесу, узгодження з Туреччиною та іншими країнами гарантій безпеки для України. 

ВІДЕО ДНЯ

Порушили питання, пов'язані з обороноздатністю України, а також із глобальною харчовою безпекою, яка опинилася під загрозою через блокування судноплавства в Чорному морі".

Передісторія:

  • Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого після 8 років гібридної війни. 28 лютого почалися переговори української й російської делегацій щодо досягнення миру. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дізнався від Володимира Путіна про 6 вимог Росії. 29 березня українська делегація у Стамбулі публічно озвучила свої пропозиції до РФ щодо гарантій безпекиКриму та Донбасу.
  • Російські війська тримають Маріуполь в облозі з 1 березня. За приблизною оцінкою влади, станом на 27 березня у Маріуполі загинули майже 5 тисяч людей, серед них приблизно 210 дітей. Станом на 12 квітня втрати Маріуполя оцінювали у 20-22 тисячі людей
  • 21 квітня президент Росії Володимир Путін на публіку наказав міністру оборони РФ Сергію Шойгу скасували штурм заводу "Азовсталь", де від бомб ховаються українські захисники та цивільні люди. Путін пояснив: "Не треба лізти в катакомби, треба заблокувати промислову зону в Азовсталі так, щоб муха не пролетіла".
  • 24 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що армія РФ продовжує здійснювати вогневий вплив та блокувати українські підрозділи в районі "Азовсталі". Вона завдає авіаударів, зокрема з літаків дальньої авіації. 
  • 24 квітня радник голови ОПУ Михайло Подоляк вдруге запропонував провести "спецраунд переговорів", щоб українська сторона забрала чи обміняла своїх військових із Маріуполя. А заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар закликав світ зробили усе, щоб звільнити людей із Маріуполя.

Теми: ЗеленськийЕрдоганРосіягарантії безпеки
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