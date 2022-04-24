Зеленський поговорив із Ердоганом перед його розмовою з Путіним

Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган обговорили по телефону можливі гарантії безпеки України, продовження переговорів із Росією та евакуацію з Маріуполя поранених бійців і мирних жителів.

Джерело: Anadolu Agency, Зеленський у Twitter

Деталі: Президент Туреччини провів телефонну розмову із українським колегою. Ердоган заявив, що Анкара готова надати необхідну підтримку переговорному процесу. Турецький лідер також заявив про необхідність забезпечити евакуацію поранених та мирних жителів із Маріуполя.

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Зеленський повідомив, що йшлося і про "обмін заблокованих військових".

Пряма мова Зеленського: "Провів важливу телефонну розмову з президентом Ердоганом. Напередодні його перемовин із Путіним наголосив на необхідності негайної евакуації цивільних з Маріуполя, зокрема з "Азовсталі", негайного обміну заблокованих військових.

Обговорили перебіг переговорного процесу, узгодження з Туреччиною та іншими країнами гарантій безпеки для України.

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Порушили питання, пов'язані з обороноздатністю України, а також із глобальною харчовою безпекою, яка опинилася під загрозою через блокування судноплавства в Чорному морі".

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