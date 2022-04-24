"Азов" показал женщин и детей в подземелье Мариуполя: запасов воды и еды на считанные дни

Полк Азов, который продолжает защищать мариупольцев в металлургическом комбинате Азовсталь, обнародовал новое видео с подземелья, где скрываются от российских ударов мирные жители.

Источник: Азов – Мариуполь

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Детали: На видео женщины, которые прячутся с детьми в укрытии, говорят, что запасов воды и еды у них осталось на считанные дни.

Они также говорят, что дети не могут спать из-за постоянных обстрелов. Они также полтора месяца не видели солнечного света.

Люди показывают, что они спят на грязных вещах, в помещении с высокой влажностью и плесенью. Там же спит годовалый ребенок, для которого вместо подгузника используют мусорный пакет.

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Они умоляют мир и украинские власти о помощи.

Что предшествовало: 23 апреля полк "Азов" выложил в сеть первую часть видео из подвалов комбината "Азовсталь" в заблокированном врагом Мариуполе.

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