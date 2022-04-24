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"Азов" показал женщин и детей в подземелье Мариуполя: запасов воды и еды на считанные дни

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 апреля 2022, 22:15
Азов показал женщин и детей в подземелье Мариуполя: запасов воды и еды на считанные дни
скриншот видео

Полк Азов, который продолжает защищать мариупольцев в металлургическом комбинате Азовсталь, обнародовал новое видео с подземелья, где скрываются от российских ударов мирные жители.

Источник: Азов – Мариуполь

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Детали: На видео женщины, которые прячутся с детьми в укрытии, говорят, что запасов воды и еды у них осталось на считанные дни.

Они также говорят, что дети не могут спать из-за постоянных обстрелов. Они также полтора месяца не видели солнечного света.

Люди показывают, что они спят на грязных вещах, в помещении с высокой влажностью и плесенью. Там же спит годовалый ребенок, для которого вместо подгузника используют мусорный пакет.

ВИДЕО ДНЯ

Они умоляют мир и украинские власти о помощи.

Что предшествовало: 23 апреля полк "Азов" выложил в сеть первую часть видео из подвалов комбината "Азовсталь" в заблокированном врагом Мариуполе.

Предыстория:

  • Российские захватчики в Мариуполе начали расчищать завалы Драматического театрав центре города, на который они сбросили сверхмощную авиационную бомбу, когда там скрывались сотни мирных жителей. Тела погибших мариупольцев они вывозят без идентификации братским могилам за город.
  • Российские захватчики тайно закапывают телатысяч погибших мариупольцев за городом в братских могилах.
  • Украинская разведка располагает данными, что российские власти планируют бросить подразделения росгвардии и ФСБ для штурма позиций украинских защитниковна "Азовстали".
  • Президент Владимир Зеленский утверждает, что украинским силам пока недостает средств для проведения военной операции по деблокированию Мариуполя.

Темы: МариупольАзоввойна
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