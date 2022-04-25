По здолбунівській залізниці прилетіло три ракети: пошкоджені будинки

У результаті російських ракетних ударів по залізничній інфраструктурі на Здолбунівщині пошкоджені близько 20 прилеглих будинків, одна людина отримала поранення.

Джерело: голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у Telegram

Пряма мова Коваля: "Три ворожі ракети влучили в залізничну інфраструктуру на Здолбунівщині. Виїхав на місце події. Жертв немає. Один працівник має легке ушкодження. Пошкоджені вікна і дахи близько 20 прилеглих будинків. Оцінюємо збитки. З жителями працюють психологи".

Деталі: Голова ОВА додав, що рух пасажирських поїздів відновлено. Тривають роботи з подолання наслідків.



Він також вкотре закликав мешканців Рівненської області не розповсюджувати відео чи фото пошкоджених об’єктів, щоб не коригувати дії ворога.

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