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По здолбунівській залізниці прилетіло три ракети: пошкоджені будинки

Ірина БалачукПонеділок, 25 квітня 2022, 15:19
Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Скриншот з відео

У результаті російських ракетних ударів по залізничній інфраструктурі на Здолбунівщині пошкоджені близько 20 прилеглих будинків, одна людина отримала поранення.

Джерело: голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у Telegram

Пряма мова Коваля: "Три ворожі ракети влучили в залізничну інфраструктуру на Здолбунівщині. Виїхав на місце події. Жертв немає. Один працівник має легке ушкодження. Пошкоджені вікна і дахи близько 20 прилеглих будинків. Оцінюємо збитки. З жителями працюють психологи".

Деталі: Голова ОВА додав, що рух пасажирських поїздів відновлено. Тривають роботи з подолання наслідків.

Він також вкотре закликав мешканців Рівненської області не розповсюджувати відео чи фото пошкоджених об’єктів, щоб не коригувати дії ворога.

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Теми: Рівненська областьзалізницявійна
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