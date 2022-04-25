По здолбунівській залізниці прилетіло три ракети: пошкоджені будинки
У результаті російських ракетних ударів по залізничній інфраструктурі на Здолбунівщині пошкоджені близько 20 прилеглих будинків, одна людина отримала поранення.
Джерело: голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у Telegram
Пряма мова Коваля: "Три ворожі ракети влучили в залізничну інфраструктуру на Здолбунівщині. Виїхав на місце події. Жертв немає. Один працівник має легке ушкодження. Пошкоджені вікна і дахи близько 20 прилеглих будинків. Оцінюємо збитки. З жителями працюють психологи".
Деталі: Голова ОВА додав, що рух пасажирських поїздів відновлено. Тривають роботи з подолання наслідків.
Він також вкотре закликав мешканців Рівненської області не розповсюджувати відео чи фото пошкоджених об’єктів, щоб не коригувати дії ворога.
Передісторія:
- Вранці 25 квітня по всій Україні була оголошена повітряна тривога.
- Близько 8:20 у Вінницькій області в районі Жмеринки пролунали вибухи, на Львівщині працювала протиповітряна оборона, у двох населених пунктах у Золочівському районі виникли пожежі.
- Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин повідомив, що російські окупанти вранці 25 квітня обстріляли 5 залізничних станцій в центрі та на заході України і що є поранені.
- У результаті російських обстрілів Жмеринки та Козятина у Вінницький області є загиблі та поранені. А Львівщині стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне", рятувальники гасять пожежу.
- Також зазнав ракетного удару Коростень. Вибух пролунав в районі залізниці. Постраждалих немає.
- Через це затримувались 30 потягів.