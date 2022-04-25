По здолбуновской железной дороге прилетело три ракеты: повреждены дома

В результате российских ракетных ударов по железнодорожной инфраструктуре Здолбуновской территориальной общины повреждены около 20 прилегающих домов, один человек получил ранение.

Источник: глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль в Telegram

Прямая речь Коваля: "Три вражеских ракеты попали в железнодорожную инфраструктуру на Здолбуновщине. Выехал на место происшествия. Жертв нет. Один работник имеет легкое повреждение. Повреждены окна и крыши около 20 близлежащих домов. Оцениваем убытки. С жителями работают психологи".

Детали: Глава ОВА добавил, что движение пассажирских поездов возобновлено. Продолжаются работы по преодолению последствий.

Он также призвал жителей Ровенской области не распространять видео или фото поврежденных объектов, чтобы не корректировать действия врага.

Предыстория:

Утром 25 апреля по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Около 8:20 в Винницкой области в районе Жмеринки прогремели взрывы, во Львовской области работада противовоздушная оборона, в двух населенных пунктах в Золочевском районе возникли пожары.

Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин сообщил, что российские оккупанты утром 25 апреля обстреляли 5 железнодорожных станций в центре и на западе Украины и что есть пострадавшие.

В результате российских обстрелов Жмеринки и Казатина в Винницкой области есть погибшие и раненные. А во Львовской области произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное", спасатели тушат пожар.

Также был нанесен ракетный удар по городу Коростень. Взрыв прогремел в районе железной дороги. Пострадавших нет.

Из-за этого задерживались 30 поездов.