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По здолбуновской железной дороге прилетело три ракеты: повреждены дома

Ирина БалачукПонедельник, 25 апреля 2022, 15:19
По здолбуновской железной дороге прилетело три ракеты: повреждены дома
Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль. Скриншот из видео

В результате российских ракетных ударов по железнодорожной инфраструктуре Здолбуновской территориальной общины повреждены около 20 прилегающих домов, один человек получил ранение.

Источник: глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль в Telegram

Прямая речь Коваля: "Три вражеских ракеты попали в железнодорожную инфраструктуру на Здолбуновщине. Выехал на место происшествия. Жертв нет. Один работник имеет легкое повреждение. Повреждены окна и крыши около 20 близлежащих домов. Оцениваем убытки. С жителями работают психологи".

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Детали: Глава ОВА добавил, что движение пассажирских поездов возобновлено. Продолжаются работы по преодолению последствий.

Он также призвал жителей Ровенской области не распространять видео или фото поврежденных объектов, чтобы не корректировать действия врага.

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Темы: Ровенская областьжелезная дорогавойна
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