Україна і РФ провели раунд перемовин, а Лавров каже, що вони "застопорились"

Голови переговорних груп України та Росії провели переговори в останні дні, а в цей же час міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що хід перемовин нібито зупинився.

Джерело: російська новинна агенція "Интерфакс", голова переговорної групи Давид Арахамія в коментарі "Українській правді", український високопосадовець на умовах анонімності в розмові з УП

Пряма мова Лаврова: "Ми вели переговори. Зараз вони зупинилися, тому що п’ять днів тому чергова пропозиція, яку ми передали українським переговорникам, яке було сформульовано, зважаючи на їхні коментарі, наявні на той момент – залишається без відповіді.

Коли запитали президента Зеленського, а як він ставиться до цього чергового варіанта російських пропозиций, він сказав, що "ми нічого не отримували". Не мені судити, як він володіє ситуацією, але це просто характеристика того, де знаходиться цей процес під назвою "переговори".

Але вели ми ці переговори донині з українською стороною в двосторонньому форматі. І в цих рамках Україна погодилась бути нейтральною, позаблоковою і без’ядерною країною при наданні гарантій безпеки міжнародною спільнотою.

А про те, як Україна ставиться до цих можливостей, мені дуже дивно чути щодня заяви українських представників різного штибу, включно з президентом і його радниками, що їм ці переговори геть не треба, що вони змирились зі своєю долею".

Деталі: Арахамія підтвердив у коментарі УП, що раунд перемовин через онлайн-зв’язок провели 21 і 22 квітня.

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Український високопосадовець на умовах анонімності в коментарі УП сказав, що Україна висунула російським переговорникам ультиматум, що проведення російськими окупантами так званого "референдуму" на Херсонщині поставить крапку в переговорах.

Лавров додав на пресбрифінгу, що росіяни не ведуть переговорів щодо гарантій безпеки й не впливають на перелік країн, які Україна вбачає своїми гарантами безпеки.

Крім того, на питання журналіста щодо заяви Зеленського про те, що знищення російськими військовими захисників Маріуполя поставить крапку в перемовинах, Лавров сказав, що "Росія не буде терпіти ультиматуми".

Російський міністр виступив після завершення перемовин зі своїм візаві з Кахазстану Мухтаром Тлеуберди. Лавров сказав, що розповів Тлеуберди про хід перемовин з Україною під час офіційної розмови.

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