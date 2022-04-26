Путін заперечує бойові дії і наплів маячні про Маріуполь: "Ситуація складна, але проста"

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі із генсеком ООН Антоніу Гутеррешом заперечив факт бойових дій у Маріуполі. Також він назвав ситуацію у місті "складною і трагічною", але "простою".

Джерело: відео зустрічі Путіна і Гутерреша

Пряма мова: "Щодо Маріуполя. Там ситуація складна і, можливо трагічна, але вона проста насправді.

Я розмовляв з президентом Ердоганом. Він каже, що там тривають бойові дії, але там немає бойових дій, вони закінчені".

Деталі: Президент країни окупантів заявив, що чув від української сторони про те, що на "Азовсталі" є цивільні і заявив, що українські військові мають їх "випустити".

Зазначимо, що українські військові не утримують людей на "Азовсталі" та допомагають їм із продуктами.

Водночас, сотні цивільних не можуть покинути завод через постійні обстріли окупантів.

ВІДЕО ДНЯ

На кількох відео українські захисники та цивільні, серед яких жінки та діти, закликали РФ дотримуватися режиму тиші і дозволити людям залишити притулок, щоб перебратися на територію, контрольовану Україною, або третьою державою.

Крім того, українські бійці згодні залишити "Азовсталь", але лише на територію третьої держави. Також вони зазначають, що не мають наміру складати свою зброю, оскільки не мають довіри до росіян, які неодноразово порушували домовленості.

Генсек ООН заявив Путіну, що ситуація із створенням гуманітарних коридорів не вирішується.

Путін відповів йому, що нібито гумкоридори "працюють".

Можливо президент РФ мав на увазі депортацію українців на територію РФ.

Крім того, українська сторона повідомляла про фільтраційний табір для українців та подальшу незаконну депортацію до різних куточків РФ.

За оцінками правозахисників, росіяни депортували півмільйона українців, серед них багато дітей.

Коридори з Маріуполя на підконтрольну Україні територію обстрілюють чи не пропускають.

Також у розмові з генсеком ООН Путін заявив, що російська сторона перебуває нібито у контакті з тими, хто перебуває на "Азовсталі".

Передісторія: