Путин отрицает боевые действия и наплел бреда о Мариуполе: "Ситуация сложная, но простая"

Президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешом опроверг факт боевых действий в Мариуполе. Также он назвал ситуацию в городе "сложной и трагической", но "простой".

Источник: видео встречи Путина и Гутерреша

Прямая речь: "По Мариуполю. Там ситуация сложная и, возможно трагическая, но она простая на самом деле.

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Я разговаривал с президентом Эрдоганом. Он говорит, что там продолжаются боевые действия, но там нет боевых действий, они закончены".

Детали: Президент страны оккупантов заявил, что слышал от украинской стороны о том, что на "Азовстали" есть гражданские, но тогда он заявил, что украинские военные должны их выпустить.

Отметим, что украинские военные не удерживают людей на "Азовстали" и помогают им с продуктами.

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В то же время сотни гражданских не могут покинуть завод из-за постоянных обстрелов оккупантов.

В нескольки видео украинские защитники и граджанские, среди которых женщины и дети, призывали РФ придерживаться режима тишины и позволить людям покинуть убежище, чтобы перебраться на территорию, контролируемую Украиной, или третьим государством.

Кроме того, украинские бойцы согласны покинуть "Азовсталь", но только на территорию третьего государства. Также они отмечают, то не намерены сдавать свое оружие, поскольку не имеют доверия к россиянам, которые неоднократно нарушали договоренности.

Генсек ООН заявил Путину, что ситуация с созданием гуманитарных коридоров не решается.

Путин ответил генсеку, что якобы гумкоридоры "работают".

Возможно, президент РФ имел в виду депортацию украинцев на территорию РФ.

Кроме того, украинская сторона сообщала о фильтрационном лагере для украинцев и дальнейшую незаконную депортацию в разные уголки РФ.

По оценкам украинских правозащитников, россияне депортировали полмиллиона украинцев. Многие из них дети.

Коридоры с Мариуполя на подконтрольную Украине территорию обстреливают или не пропускают.

Также в разговоре з генсеком ООН Путин заявил, что российская сторона находится в контакте с теми, кто находится на "Азовстали".

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