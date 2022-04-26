Міськрада поділилася моторошними кадрами госпіталю на "Азовсталі": потрібна негайна евакуація
Вівторок, 26 квітня 2022, 23:05
Міська рада Маріуполя поділилася моторошними кадрами госпіталю на "Азовсталі", де не вистачає медикаментів та антисанітарія. За заводі переховуються щонайменше 2 тисячі цивільних - вони потребують негайної евакуації.
Джерело: Маріупольська міськрада
Пряма мова: "Так виглядає госпіталь в одному з укриттів "Азовсталі". Страшні фото. Але світ має знати, що відбувається.
24 години під обстрілами російської армії. Безперервно.
А тут не тільки військові. Більшість – мирні. На металургійному заводі перебуває не менше 2 тисяч цивільних. Жінки, діти та літні люди.
Багато поранених. В антисанітарії та жахливих умовах. Без медикаментів.
Катастрофічна ситуація з питною водою та їжею. Рятувати потрібно негайно".
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Передісторія:
- Раніше українська розвідка заявила, що має дані, що російська влада планує кинути підрозділи росгвардії та ФСБ для штурму позицій українських захисників на "Азовсталі".
- Українські бійці повідомили, що за ніч на 26 квітня по "Азовсталі" було здійснено 35 авіаударів, постраждали цивільні, вони знаходяться під завалами.
- На зустрічі із Путіним міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив нібито Маріуполь взяли під контроль окупанти, а потім додав, що "Азовсталь" контролюють українські захисники. Путін на камеру сказав, що не треба штурмувати завод, але після цього обстріли "Азовсталі" лише посилилися.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що українським силам поки що бракує засобів для проведення військової операції з деблокування Маріуполя.
- 23 квітня полк "Азов" виклав у мережу першу частину відео з підвалів комбінату "Азовсталь" у заблокованому ворогом Маріуполі, на ньому були діти, які ховаться від російських бомб.
- 24 квітня "азовці" показали нове відео з підземелля "Азовсталі". На ньому жінки, які ховаються з дітьми у сховищі, говорили, що запасів води та їжі у них залишилося на лічені дні.