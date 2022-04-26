Міськрада поділилася моторошними кадрами госпіталю на "Азовсталі": потрібна негайна евакуація 

Міська рада Маріуполя поділилася моторошними кадрами госпіталю на "Азовсталі", де не вистачає медикаментів та антисанітарія. За заводі переховуються щонайменше 2 тисячі цивільних - вони потребують негайної евакуації.

Джерело: Маріупольська міськрада

Пряма мова: "Так виглядає госпіталь в одному з укриттів "Азовсталі". Страшні фото. Але світ має знати, що відбувається.

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24 години під обстрілами російської армії. Безперервно.

А тут не тільки військові. Більшість – мирні. На металургійному заводі перебуває не менше 2 тисяч цивільних. Жінки, діти та літні люди.

фото: Міськрада Маріуполя

Багато поранених. В антисанітарії та жахливих умовах. Без медикаментів.

ВІДЕО ДНЯ

Катастрофічна ситуація з питною водою та їжею. Рятувати потрібно негайно".

фото: Міськрада Маріуполя

фото: Міськрада Маріуполя

фото: Міськрада Маріуполя

фото: Міськрада Маріуполя

фото: Міськрада Маріуполя

фото: Міськрада Маріуполя

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