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Горсовет поделился жуткими кадрами госпиталя на "Азовстали": нужна немедленная эвакуация

Мазуренко Алена Вторник, 26 апреля 2022, 23:05
фото: Мариупольский городской совет

Городской совет Мариуполя поделился жуткими кадрами госпиталя на "Азовстале", где не хватает медикаментов и антисанитария. На заводе скрываются не менее 2 тысяч гражданских - они нуждаются в немедленной эвакуации.

Источник: Мариупольский горсовет

Прямая речь: "Так выглядит госпиталь в одном из укрытий "Азовстали". Страшные фото. Но мир должен знать, что происходит.

24 часа под обстрелами русской армии. Непрерывно.

А здесь не только военные. Большинство – мирные. На металлургическом заводе находятся не менее 2 тысяч гражданских. Женщины, дети и пожилые люди.

 
ФОТО: ГОРСОВЕТ МАРИУПОЛЯ

Много раненых. В антисанитарии и ужасающих условиях. Без медикаментов.

Катастрофическая ситуация с питьевой водой и едой. Спасать нужно немедленно".

ВИДЕО ДНЯ
 
ФОТО: ГОРСОВЕТ МАРИУПОЛЯ
 
ФОТО: ГОРСОВЕТ МАРИУПОЛЯ
 
ФОТО: ГОРСОВЕТ МАРИУПОЛЯ
 
ФОТО: ГОРСОВЕТ МАРИУПОЛЯ
 
ФОТО: ГОРСОВЕТ МАРИУПОЛЯ
 
ФОТО: ГОРСОВЕТ МАРИУПОЛЯ
 
ФОТО: ГОРСОВЕТ МАРИУПОЛЯ

Предыстория:

  • Ранее украинская разведка сообщила, что располагает данными, что российские власти планируют бросить подразделения росгвардии и ФСБ для штурма позиций украинских защитников на "Азовстали".
  • Украинские бойцы сообщили, что за ночь на 26 апреля по "Азовстали" было совершено 35 авиаударов, пострадали гражданские, они находятся под завалами.
  • На встрече с Путиным министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Мариуполь взяли под контроль оккупанты, а затем добавил, что "Азовсталь" контролируют украинские защитники. Путин на камеру сказал, что не нужно штурмовать завод, но после этого обстрелы "Азовстали" только усилились.
  • Президент Владимир Зеленский утверждает, что украинским силам пока недостает средств для проведения военной операции по деблокированию Мариуполя.
  • 23 апреля полк "Азов" выложил в сеть первую часть видео из подвалов комбината "Азовсталь" в заблокированном врагом Мариуполе, на нем были дети, которые прячутся от российских бомб.
  • 24 апреля "азовцы" обнародовали новое видео с подземелья "Азовстали". На нем женщины, которые прячутся с детьми в укрытии, говорили, что запасов воды и еды у них осталось на считанные дни.

Темы: АзовМариупольэвакуациявойна
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