Горсовет поделился жуткими кадрами госпиталя на "Азовстали": нужна немедленная эвакуация

Городской совет Мариуполя поделился жуткими кадрами госпиталя на "Азовстале", где не хватает медикаментов и антисанитария. На заводе скрываются не менее 2 тысяч гражданских - они нуждаются в немедленной эвакуации.

Источник: Мариупольский горсовет

Прямая речь: "Так выглядит госпиталь в одном из укрытий "Азовстали". Страшные фото. Но мир должен знать, что происходит.

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24 часа под обстрелами русской армии. Непрерывно.

А здесь не только военные. Большинство – мирные. На металлургическом заводе находятся не менее 2 тысяч гражданских. Женщины, дети и пожилые люди.

ФОТО: ГОРСОВЕТ МАРИУПОЛЯ

Много раненых. В антисанитарии и ужасающих условиях. Без медикаментов.

ВИДЕО ДНЯ

Катастрофическая ситуация с питьевой водой и едой. Спасать нужно немедленно".

ФОТО: ГОРСОВЕТ МАРИУПОЛЯ

ФОТО: ГОРСОВЕТ МАРИУПОЛЯ

ФОТО: ГОРСОВЕТ МАРИУПОЛЯ

ФОТО: ГОРСОВЕТ МАРИУПОЛЯ

ФОТО: ГОРСОВЕТ МАРИУПОЛЯ

ФОТО: ГОРСОВЕТ МАРИУПОЛЯ

ФОТО: ГОРСОВЕТ МАРИУПОЛЯ

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