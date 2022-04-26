З'явилось відео перших хвилин після бомбардування драмтеатру у Маріуполі: нівелює фейк про "Азов"
Радник мера Маріуполя опублікував відео перших хвилин після бомбардування драмтеатру у Маріуполі, яке нівелює фейк російських пропагандистів про нібито причетність до вибуху полку "Азов".
Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram, відео "Мариуполь Сейчас"
Пряма мова: "Наші хороші друзі надали нам для поширення і використання інформ агенціями повне і не титроване відео про наслідки бомбардувань Драматичного театру. Зняте одразу після трагедії.
Це відео нівелює будь-які намагання сфабрикувати фейк про героїчний полк "Азов".
Деталі: Крім того, Андрющенко спростував брехню президента Росії Володимира Путіна нібито російські окупанти не обстрілюють "Азовсталь", де переховуються українські військові та 2 тисячі цивільних осіб.
Радник мера опублікував фото чорного диму, який здійнявся над заводом після чергових обстрілів 26 квітня.
Передісторія:
- Раніше українська розвідка заявила, що має дані, що російська влада планує кинути підрозділи росгвардії та ФСБ для штурму позицій українських захисників на "Азовсталі".
- Українські бійці повідомили, що за ніч на 26 квітня по "Азовсталі" було здійснено 35 авіаударів, постраждали цивільні, вони знаходяться під завалами.
- На зустрічі із Путіним міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив нібито Маріуполь взяли під контроль окупанти, а потім додав, що "Азовсталь" контролюють українські захисники. Путін на камеру сказав, що не треба штурмувати завод, але після цього обстріли "Азовсталі" лише посилилися.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що українським силам поки що бракує засобів для проведення військової операції з деблокування Маріуполя.
- 23 квітня полк "Азов" виклав у мережу першу частину відео з підвалів комбінату "Азовсталь" у заблокованому ворогом Маріуполі, на ньому були діти, які ховаться від російських бомб.
- 24 квітня "азовці" показали нове відео з підземелля "Азовсталі". На ньому жінки, які ховаються з дітьми у сховищі, говорили, що запасів води та їжі у них залишилося на лічені дні.