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З'явилось відео перших хвилин після бомбардування драмтеатру у Маріуполі: нівелює фейк про "Азов"

Мазуренко Альона Вівторок, 26 квітня 2022, 23:38
скриншот

Радник мера Маріуполя опублікував відео перших хвилин після бомбардування драмтеатру у Маріуполі, яке нівелює фейк російських пропагандистів про нібито причетність до вибуху полку "Азов".

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram, відео "Мариуполь Сейчас"

Пряма мова: "Наші хороші друзі надали нам для поширення і використання інформ агенціями повне і не титроване відео про наслідки бомбардувань Драматичного театру. Зняте одразу після трагедії.

Це відео нівелює будь-які намагання сфабрикувати фейк про героїчний полк "Азов".

Деталі: Крім того, Андрющенко спростував брехню президента Росії Володимира Путіна нібито російські окупанти не обстрілюють "Азовсталь", де переховуються українські військові та 2 тисячі цивільних осіб. 

Радник мера опублікував фото чорного диму, який здійнявся над заводом після чергових обстрілів 26 квітня.

 
наслідки обстрілу росіян 26 квітня
ФОТО: ТГ АНДРЮЩЕНКА

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше українська розвідка заявила, що має дані, що російська влада планує кинути підрозділи росгвардії та ФСБ для штурму позицій українських захисників на "Азовсталі".
  • Українські бійці повідомили, що за ніч на 26 квітня по "Азовсталі" було здійснено 35 авіаударів, постраждали цивільні, вони знаходяться під завалами.
  • На зустрічі із Путіним міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив нібито Маріуполь взяли під контроль окупанти, а потім додав, що "Азовсталь" контролюють українські захисники. Путін на камеру сказав, що не треба штурмувати завод, але після цього обстріли "Азовсталі" лише посилилися.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що українським силам поки що бракує засобів для проведення військової операції з деблокування Маріуполя.
  • 23 квітня полк "Азов" виклав у мережу першу частину відео з підвалів комбінату "Азовсталь" у заблокованому ворогом Маріуполі, на ньому були діти, які ховаться від російських бомб.
  • 24 квітня "азовці" показали нове відео з підземелля "Азовсталі". На ньому жінки, які ховаються з дітьми у сховищі, говорили, що запасів води та їжі у них залишилося на лічені дні.

Теми: Азов МаріупольобстрілРосія
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