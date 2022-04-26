З'явилось відео перших хвилин після бомбардування драмтеатру у Маріуполі: нівелює фейк про "Азов"

Радник мера Маріуполя опублікував відео перших хвилин після бомбардування драмтеатру у Маріуполі, яке нівелює фейк російських пропагандистів про нібито причетність до вибуху полку "Азов".

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram, відео "Мариуполь Сейчас"

Пряма мова: "Наші хороші друзі надали нам для поширення і використання інформ агенціями повне і не титроване відео про наслідки бомбардувань Драматичного театру. Зняте одразу після трагедії.

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Це відео нівелює будь-які намагання сфабрикувати фейк про героїчний полк "Азов".

Деталі: Крім того, Андрющенко спростував брехню президента Росії Володимира Путіна нібито російські окупанти не обстрілюють "Азовсталь", де переховуються українські військові та 2 тисячі цивільних осіб.

Радник мера опублікував фото чорного диму, який здійнявся над заводом після чергових обстрілів 26 квітня.

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наслідки обстрілу росіян 26 квітня ФОТО: ТГ АНДРЮЩЕНКА

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