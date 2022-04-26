Появилось видео первых минут после бомбардировки драмтеатра в Мариуполе: нивелирует фейк об "Азове"

Советник мэра Мариуполя опубликовал видео первых минут после бомбардировки драмтеатра в Мариуполе, которое нивелирует фейк российских пропагандистов о якобы причастности к взрыву полка "Азов".

Источник: Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко Telegram, видео "Мариуполь Сейчас"

Прямая речь: "Наши хорошие друзья предоставили нам для распространения и использования информации агентствами полное и не титрованное видео о последствиях бомбардировок Драматического театра. Снято сразу после трагедии.

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Это видео нивелирует любые попытки сфабриковать фейк о героическом полке "Азов".

Детали: Кроме того, Андрющенко опроверг ложь президента России Владимира Путина якобы российские оккупанты не обстреливают "Азовсталь", где скрываются украинские военные и 2 тысячи гражданских лиц.

Советник мэра опубликовал фото черного дыма, поднявшегося над заводом после очередных обстрелов 26 апреля.

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