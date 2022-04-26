Появилось видео первых минут после бомбардировки драмтеатра в Мариуполе: нивелирует фейк об "Азове"
Советник мэра Мариуполя опубликовал видео первых минут после бомбардировки драмтеатра в Мариуполе, которое нивелирует фейк российских пропагандистов о якобы причастности к взрыву полка "Азов".
Источник: Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко Telegram, видео "Мариуполь Сейчас"
Прямая речь: "Наши хорошие друзья предоставили нам для распространения и использования информации агентствами полное и не титрованное видео о последствиях бомбардировок Драматического театра. Снято сразу после трагедии.
Это видео нивелирует любые попытки сфабриковать фейк о героическом полке "Азов".
Детали: Кроме того, Андрющенко опроверг ложь президента России Владимира Путина якобы российские оккупанты не обстреливают "Азовсталь", где скрываются украинские военные и 2 тысячи гражданских лиц.
Советник мэра опубликовал фото черного дыма, поднявшегося над заводом после очередных обстрелов 26 апреля.
Предыстория:
- Ранее украинская разведка сообщила, что располагает данными, что российские власти планируют бросить подразделения росгвардии и ФСБ для штурма позиций украинских защитников на "Азовстали".
- Украинские бойцы сообщили, что за ночь на 26 апреля по "Азовстали" было совершено 35 авиаударов, пострадали гражданские, они находятся под завалами.
- На встрече с Путиным министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Мариуполь взяли под контроль оккупанты, а затем добавил, что "Азовсталь" контролируют украинские защитники. Путин на камеру сказал, что не нужно штурмовать завод, но после этого обстрелы "Азовстали" только усилились.
- Президент Владимир Зеленский утверждает, что украинским силам пока недостает средств для проведения военной операции по деблокированию Мариуполя.
- 23 апреля полк "Азов" выложил в сеть первую часть видео из подвалов комбината "Азовсталь" в заблокированном врагом Мариуполе, на нем были дети, которые прячутся от российских бомб.
- 24 апреля "азовцы" обнародовали новое видео с подземелья "Азовстали". На нем женщины, которые прячутся с детьми в укрытии, говорили, что запасов воды и еды у них осталось на считанные дни.