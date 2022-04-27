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ОП: Час та контекст зустрічі Зеленського і Путіна поки що не визначені

Ірина БалачукСереда, 27 квітня 2022, 13:42
Михайло Подоляк. Фото ОПУ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що станом на 27 квітня час та контекст можливої ​​зустрічі президентів України та Росії не визначені.

Джерело: Подоляк у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Подоляка: "Безумовно, Туреччина, розуміючи, які руйнівні наслідки для чорноморського регіону має війна, розв'язана РФ, намагається прискорити вирішення конфлікту. Тим не менш, час зустрічі президентів двох країн та контекст зустрічі поки що не визначені".

Деталі: Він додав, що зараз з одного боку, ОП спостерігає певну інтенсифікацію бойових зіткнень на сході країни та спроби остаточно знищити Маріуполь. А з іншого – продовжуються консультації на рівні робочих підгруп, які готують позиції сторін у юридичному плані.

Подоляка пообіцяв – щойно "з'явиться конкретика", про це повідомлять.

Що було раінше: Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що зустріч президентів України Володимира Зеленського та країни-агресора Володимира Путіна може відбутися найближчими днями.

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Теми: переговориЗеленськийПутін
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