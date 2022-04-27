ОП: Час та контекст зустрічі Зеленського і Путіна поки що не визначені
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що станом на 27 квітня час та контекст можливої зустрічі президентів України та Росії не визначені.
Джерело: Подоляк у коментарі "Українській правді"
Пряма мова Подоляка: "Безумовно, Туреччина, розуміючи, які руйнівні наслідки для чорноморського регіону має війна, розв'язана РФ, намагається прискорити вирішення конфлікту. Тим не менш, час зустрічі президентів двох країн та контекст зустрічі поки що не визначені".
Деталі: Він додав, що зараз з одного боку, ОП спостерігає певну інтенсифікацію бойових зіткнень на сході країни та спроби остаточно знищити Маріуполь. А з іншого – продовжуються консультації на рівні робочих підгруп, які готують позиції сторін у юридичному плані.
Подоляка пообіцяв – щойно "з'явиться конкретика", про це повідомлять.
Що було раінше: Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що зустріч президентів України Володимира Зеленського та країни-агресора Володимира Путіна може відбутися найближчими днями.
Передісторія:
- 2 квітня очільник переговорної групи з росіянами Давид Арахамія висловив думку, що особисті перемовини лідерів України й Росії можливі найближчим часом у Стамбулі чи Анкарі в Туреччині.
- Зеленський 4 квітня заявив, що чим довше Росія затягуватиме з зустріччю президентів України та РФ, тим гірше для неї самої.
- 31 березня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що має намір провести зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна найближчим часом.
- 10 березня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що президент Росії Володимир Путін не проти прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. 11 березня це підтвердили у Кремлі.