ОП: Время и контекст встречи Зеленского и Путина пока не определены

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что по состоянию на 27 апреля время и контекст возможной встречи президентов Украины и России не определены.

Источник: Подоляк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Подоляка: "Безусловно, Турция, понимая, какие разрушительные последствия для черноморского региона несёт война, развязанная РФ, пытается ускорить разрешение конфликта. Тем не менее, время встречи президентов двух стран и контекст встречи пока не определены".

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Детали: Он добавил, что сейчас с одной стороны, ОП наблюдает определенную интенсификацию боестолкновений на востоке страны и попытки окончательно уничтожить Мариуполь. А с другой – продолжаются консультации на уровне рабочих подгрупп, которые готовят позиции сторон в юридическом плане.

Подоляк пообещал – как только "появится конкретика", об этом сообщат.

Что было раньше: Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что встреча президентов Украины Владимира Зеленского и страны-агрессора Владимира Путина может состояться в ближайшие дни.

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