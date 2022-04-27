ОП: Время и контекст встречи Зеленского и Путина пока не определены
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что по состоянию на 27 апреля время и контекст возможной встречи президентов Украины и России не определены.
Источник: Подоляк в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь Подоляка: "Безусловно, Турция, понимая, какие разрушительные последствия для черноморского региона несёт война, развязанная РФ, пытается ускорить разрешение конфликта. Тем не менее, время встречи президентов двух стран и контекст встречи пока не определены".
Детали: Он добавил, что сейчас с одной стороны, ОП наблюдает определенную интенсификацию боестолкновений на востоке страны и попытки окончательно уничтожить Мариуполь. А с другой – продолжаются консультации на уровне рабочих подгрупп, которые готовят позиции сторон в юридическом плане.
Подоляк пообещал – как только "появится конкретика", об этом сообщат.
Что было раньше: Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что встреча президентов Украины Владимира Зеленского и страны-агрессора Владимира Путина может состояться в ближайшие дни.
Предыстория:
- 2 апреля глава переговорной группы с россиянами Давид Арахамия выразил мнение, что личные переговоры лидеров Украины и России возможны в ближайшее время в Стамбуле или Анкаре в Турции.
- Зеленский 4 апреля заявил, что чем дольше Россия будет затягивать со встречей президентов Украины и РФ, тем хуже для нее самой.
- 31 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен провести встречу президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина в ближайшее время.
- 10 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент России Владимир Путин не против прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. 11 марта это подтвердили в Кремле.