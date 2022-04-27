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Окупанти готуються провести у Маріуполі "престур" для пропагандистів Кремля – розвідка

Мазуренко Альона Середа, 27 квітня 2022, 18:54

Російські окупанти 28 квітня планують провести пропагандистський "престур" у зруйнованому російськими загарбниками Маріуполі для лояльних до росіян "журналістів".

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "В знищеному Маріуполі готується масштабна політична провокація зі спробою залучення деяких західних журналістів. З цією метою для лояльних представників іноземних ЗМІ, на 28 квітня міністерство оборони РФ планує так званий "престур".

Прибуття "журналістів" на територію України організовується через російський Ростов".

Деталі: Українські розвідники повідомили, що у програму заходу пропагандистів входять "альтернативні факти" щодо оборони Маріуполя.

Зокрема, підготовлені "свідки" розкажуть, що начебто українські захисники самі розбомбили місто та знищили місцевих жителів.

На підтвердження цієї версії в якості "очевидців" буде представлено підготовлених провокаторів, які розповідатимуть про міфічні "масові вбивства мирних мешканців українськими військовими".

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Дослівно: "Ця акція є органічним продовженням російської політики створення фейків, що мають виправдати путінських карателів та перекласти провину за їхні злочини на самих українців. Колишні "візитки Яроша" і "розіп’яті хлопчики" перетворюються на "самознищені" Бучу і Маріуполь".

Передісторія:

  • Раніше українська розвідка заявила, що має дані, що російська влада планує кинути підрозділи росгвардії та ФСБ для штурму позицій українських захисників на "Азовсталі".
  • Українські бійці повідомили, що за ніч на 26 квітня по "Азовсталі" було здійснено 35 авіаударів, постраждали цивільні, вони знаходяться під завалами.
  • На зустрічі із Путіним міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив нібито Маріуполь взяли під контроль окупанти, а потім додав, що "Азовсталь" контролюють українські захисники. Путін на камеру сказав, що не треба штурмувати завод, але після цього обстріли "Азовсталі" лише посилилися.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що українським силам поки що бракує засобів для проведення військової операції з деблокування Маріуполя.
  • 23 квітня полк "Азов" виклав у мережу першу частину відео з підвалів комбінату "Азовсталь" у заблокованому ворогом Маріуполі, на ньому були діти, які ховаться від російських бомб.
  • 24 квітня "азовці" показали нове відео з підземелля "Азовсталі". На ньому жінки, які ховаються з дітьми у сховищі, говорили, що запасів води та їжі у них залишилося на лічені дні.

Теми: МаріупольокупаціяРосіярозвідка
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