Окупанти готуються провести у Маріуполі "престур" для пропагандистів Кремля – розвідка

Російські окупанти 28 квітня планують провести пропагандистський "престур" у зруйнованому російськими загарбниками Маріуполі для лояльних до росіян "журналістів".

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "В знищеному Маріуполі готується масштабна політична провокація зі спробою залучення деяких західних журналістів. З цією метою для лояльних представників іноземних ЗМІ, на 28 квітня міністерство оборони РФ планує так званий "престур".

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Прибуття "журналістів" на територію України організовується через російський Ростов".

Деталі: Українські розвідники повідомили, що у програму заходу пропагандистів входять "альтернативні факти" щодо оборони Маріуполя.

Зокрема, підготовлені "свідки" розкажуть, що начебто українські захисники самі розбомбили місто та знищили місцевих жителів.

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На підтвердження цієї версії в якості "очевидців" буде представлено підготовлених провокаторів, які розповідатимуть про міфічні "масові вбивства мирних мешканців українськими військовими".

Дослівно: "Ця акція є органічним продовженням російської політики створення фейків, що мають виправдати путінських карателів та перекласти провину за їхні злочини на самих українців. Колишні "візитки Яроша" і "розіп’яті хлопчики" перетворюються на "самознищені" Бучу і Маріуполь".

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