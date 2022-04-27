Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты готовятся провести в Мариуполе "пресстур" для пропагандистов Кремля – разведка

Мазуренко Алена Среда, 27 апреля 2022, 18:54

Российские оккупанты 28 апреля планируют провести пропагандистский "пресстур" в разрушенном российскими захватчиками Мариуполе для лояльных к россиянам "журналистов".

Источник: главное управление разведки

Дословно: "В уничтоженном Мариуполе готовится масштабная политическая провокация с попыткой привлечения некоторых западных журналистов. С этой целью для лояльных представителей иностранных СМИ на 28 апреля министерство обороны РФ планирует так называемый "пресстур".

Прибытие "журналистов" на территорию Украины организуется через российский Ростов".

Детали: Украинские разведчики сообщили, что в программу мероприятия пропагандистов входят "альтернативные факты" по обороне Мариуполя.

В частности, подготовленные "свидетели" расскажут, что якобы украинские защитники сами разбомбили город и уничтожили местных жителей.

В подтверждение этой версии в качестве "очевидцев" будут представлены подготовленные провокаторы, которые будут рассказывать о мифических "массовых убийствах мирных жителей украинскими военными".

ВИДЕО ДНЯ

Дословно: "Эта акция является органическим продолжением российской политики создания фейков, которые должны оправдать путинских карателей и переложить вину за их преступления на самих украинцев. Бывшие "визитки Яроша" и "распятые мальчики" превращаются в "самоистребленные" Бучу и Мариуполь".

Предыстория:

  • Ранее украинская разведка сообщила, что располагает данными, что российские власти планируют бросить подразделения росгвардии и ФСБ для штурма позиций украинских защитников на "Азовстали".
  • Украинские бойцы сообщили, что за ночь на 26 апреля по "Азовстали" было совершено 35 авиаударов, пострадали гражданские, они находятся под завалами.
  • На встрече с Путиным министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Мариуполь взяли под контроль оккупанты, а затем добавил, что "Азовсталь" контролируют украинские защитники. Путин на камеру сказал, что не нужно штурмовать завод, но после этого обстрелы "Азовстали" только усилились.
  • Президент Владимир Зеленский утверждает, что украинским силам пока недостает средств для проведения военной операции по деблокированию Мариуполя.
  • 23 апреля полк "Азов" выложил в сеть первую часть видео из подвалов комбината "Азовсталь" в заблокированном врагом Мариуполе, на нем были дети, которые прячутся от российских бомб.
  • 24 апреля "азовцы" обнародовали новое видео с подземелья "Азовстали". На нем женщины, которые прячутся с детьми в укрытии, говорили, что запасов воды и еды у них осталось на считанные дни.

Темы: МариупольоккупацияРосcияразведка
Главное сегодня

Россияне закрепились у Таврического, готовятся форсировать Северский Донец – сводка Генштаба

В парламенте Канады признали геноцидом преступления РФ в Украине

В Конгрессе США одобрили закон о направлении российских активов в пользу Украины

фотоАмериканцы показали, как грузят 155-мм гаубицы для отправки в Украину

фотоКиевщина: в деоккупированном селе трактор наехал на российскую мину

В России заявили, что вывезли из Украины уже более миллиона человек

Все новости...
Мариуполь
По примеру Дюнкерка: бойцы Мариуполя просят о процедуре, на которую даже Гитлер в 1940-м согласился
Россияне вывезли из музеев Мариуполя оригинал картины Айвазовского и другие ценные экспонаты
Двоих детей, раненых в Мариуполе, вызволили из России и лечат в Киеве
Последние новости
07:59
В Лисичанске россияне уничтожили 13 домов, жителей Горского оставили без света и связи
07:57
В России открестились от собственных сообщений о вывозе зерна из оккупированной Украины
07:56
ПАСЕ поддержала создание международного трибунала из-за агрессии России
07:29
США: Россияне возле Донецка казнили украинцев, пытавшихся сдаться в плен
07:27
Россияне закрепились у Таврического, готовятся форсировать Северский Донец – сводка Генштаба
06:45
Херсонщина: Россияне с мая собираются вводить в оборот рубли
06:20
В Белгороде слышали взрывы, власти региона говорят — это ПВО
05:33
Белый дом анонсировал заявление Байдена насчет Украины
04:35
Более 4 тысяч американцев подали заявки на спонсорство украинцев-беженцев в США
03:29
В парламенте Канады признали геноцидом преступления РФ в Украине
Все новости...