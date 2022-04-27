Оккупанты готовятся провести в Мариуполе "пресстур" для пропагандистов Кремля – разведка

Российские оккупанты 28 апреля планируют провести пропагандистский "пресстур" в разрушенном российскими захватчиками Мариуполе для лояльных к россиянам "журналистов".

Источник: главное управление разведки

Дословно: "В уничтоженном Мариуполе готовится масштабная политическая провокация с попыткой привлечения некоторых западных журналистов. С этой целью для лояльных представителей иностранных СМИ на 28 апреля министерство обороны РФ планирует так называемый "пресстур".

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Прибытие "журналистов" на территорию Украины организуется через российский Ростов".

Детали: Украинские разведчики сообщили, что в программу мероприятия пропагандистов входят "альтернативные факты" по обороне Мариуполя.

В частности, подготовленные "свидетели" расскажут, что якобы украинские защитники сами разбомбили город и уничтожили местных жителей.

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В подтверждение этой версии в качестве "очевидцев" будут представлены подготовленные провокаторы, которые будут рассказывать о мифических "массовых убийствах мирных жителей украинскими военными".

Дословно: "Эта акция является органическим продолжением российской политики создания фейков, которые должны оправдать путинских карателей и переложить вину за их преступления на самих украинцев. Бывшие "визитки Яроша" и "распятые мальчики" превращаются в "самоистребленные" Бучу и Мариуполь".

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