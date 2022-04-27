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Оккупанты готовятся провести в Мариуполе "пресстур" для пропагандистов Кремля – разведка

Алена МазуренкоСреда, 27 апреля 2022, 18:54
Оккупанты готовятся провести в Мариуполе пресстур для пропагандистов Кремля – разведка

Российские оккупанты 28 апреля планируют провести пропагандистский "пресстур" в разрушенном российскими захватчиками Мариуполе для лояльных к россиянам "журналистов".

Источник: главное управление разведки

Дословно: "В уничтоженном Мариуполе готовится масштабная политическая провокация с попыткой привлечения некоторых западных журналистов. С этой целью для лояльных представителей иностранных СМИ на 28 апреля министерство обороны РФ планирует так называемый "пресстур".

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Прибытие "журналистов" на территорию Украины организуется через российский Ростов".

Детали: Украинские разведчики сообщили, что в программу мероприятия пропагандистов входят "альтернативные факты" по обороне Мариуполя.

В частности, подготовленные "свидетели" расскажут, что якобы украинские защитники сами разбомбили город и уничтожили местных жителей.

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В подтверждение этой версии в качестве "очевидцев" будут представлены подготовленные провокаторы, которые будут рассказывать о мифических "массовых убийствах мирных жителей украинскими военными".

Дословно: "Эта акция является органическим продолжением российской политики создания фейков, которые должны оправдать путинских карателей и переложить вину за их преступления на самих украинцев. Бывшие "визитки Яроша" и "распятые мальчики" превращаются в "самоистребленные" Бучу и Мариуполь".

Предыстория:

  • Ранее украинская разведка сообщила, что располагает данными, что российские власти планируют бросить подразделения росгвардии и ФСБ для штурма позиций украинских защитников на "Азовстали".
  • Украинские бойцы сообщили, что за ночь на 26 апреля по "Азовстали" было совершено 35 авиаударов, пострадали гражданские, они находятся под завалами.
  • На встрече с Путиным министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Мариуполь взяли под контроль оккупанты, а затем добавил, что "Азовсталь" контролируют украинские защитники. Путин на камеру сказал, что не нужно штурмовать завод, но после этого обстрелы "Азовстали" только усилились.
  • Президент Владимир Зеленский утверждает, что украинским силам пока недостает средств для проведения военной операции по деблокированию Мариуполя.
  • 23 апреля полк "Азов" выложил в сеть первую часть видео из подвалов комбината "Азовсталь" в заблокированном врагом Мариуполе, на нем были дети, которые прячутся от российских бомб.
  • 24 апреля "азовцы" обнародовали новое видео с подземелья "Азовстали". На нем женщины, которые прячутся с детьми в укрытии, говорили, что запасов воды и еды у них осталось на считанные дни.

Темы: МариупольоккупацияРосcияразведка
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