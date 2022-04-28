Україна буде вимагати максимум від партнерів щодо гарантій безпеки – Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевняє, що Україна буде вимагати максимум гарантій безпеки від своїх партнерів і союзників, аби не дозволити в майбутньому повторення російського вторгнення.

Джерело: пресслужба Офісу президента з посиланням на виступ Зеленського після зустрічі з прем’єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим

Пряма мова Зеленського: "Ми хочемо отримати максимум для нашої держави та наших людей. Максимум. І ці гарантії – вони будуть.

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Краще іноді нічого не мати й знати, що ти сам на сам із ворогом, ніж мати велике коло друзів, партнерів, які по факту тебе не захистять.

Коли все буде готово, я думаю, обов’язково наше суспільство, наші журналісти побачать деталі майбутніх домовленостей".

Деталі: Президент назвав "клаптиковою парасолькою" Будапештський меморандум 1994 року, який повинен був гарантувати ненапад Росії на Україну. За його словами, Україна цього разу не погодиться на символічні запевнення чи декларації, а вимагатиме серйозної готовності й залученості партнерів до захисту незалежності й територіальної цілісності України.

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Зеленський пояснив, що після закінчення війни, Росія нікуди не подінеться зі східних кордонів, тому Україні потрібен фундаментальний докумнет, який гарантуватиме безпеку для України.

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