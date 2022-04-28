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Україна буде вимагати максимум від партнерів щодо гарантій безпеки – Зеленський

Денис КарловськийЧетвер, 28 квітня 2022, 20:07
володимир зеленський. фото: пресслужба опу

Президент Володимир Зеленський запевняє, що Україна буде вимагати максимум гарантій безпеки від своїх партнерів і союзників, аби не дозволити в майбутньому повторення російського вторгнення.

Джерело: пресслужба Офісу президента з посиланням на виступ Зеленського після зустрічі з прем’єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим

Пряма мова Зеленського: "Ми хочемо отримати максимум для нашої держави та наших людей. Максимум. І ці гарантії – вони будуть.

Краще іноді нічого не мати й знати, що ти сам на сам із ворогом, ніж мати велике коло друзів, партнерів, які по факту тебе не захистять.

Коли все буде готово, я думаю, обов’язково наше суспільство, наші журналісти побачать деталі майбутніх домовленостей".

Деталі: Президент назвав "клаптиковою парасолькою" Будапештський меморандум 1994 року, який повинен був гарантувати ненапад Росії на Україну. За його словами, Україна цього разу не погодиться на символічні запевнення чи декларації, а вимагатиме серйозної готовності й залученості партнерів до захисту незалежності й територіальної цілісності України.

Зеленський пояснив, що після закінчення війни, Росія нікуди не подінеться зі східних кордонів, тому Україні потрібен фундаментальний докумнет, який гарантуватиме безпеку для України.

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Передісторія:

  • 29 березня українська делегація запропонувала росіянам під час очного раунду перемовин у Стамбулі можливий договір щодо гарантій безпеки для України. За таким договором Україна буде зобов’язана дотримуватися нейтралітету, а натомість низка країн, зокрема членів Радбезу ООН, мають надати гарантії безпеки, що є еквівалентом гарантій, які надає стаття 5 Північноатлантичного договору. Питання деокупації Криму пропонують вирішувати окремо впродовж 15 років.
  • 16 квітня Зеленський сказав, що низка країн нібито готові надати такі гарантії, зокрема США, Велика Британія, Туреччина, Франція, Німеччина і Польща. Але, за його словами, спершу мають бути консультації в колі цих країн.
  • 20 квітня лідери країн "Групи семи", а також Польщі, Румунії й окремо лідери Євросоюзу й НАТО обговорили можливість надання гарантій безпеки для України після війни.
  • 23 квітня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що консультації з представниками потенційних країн-гарантів завершаться до кінця місяця.

Теми: гарантії безпекипереговориЗеленськийвійна
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