Украина будет требовать максимум от партнеров по гарантиям безопасности – Зеленский
Президент Владимир Зеленский уверяет, что Украина потребует максимум гарантий безопасности от своих партнеров и союзников, чтобы не позволить в будущем повторение российского вторжения.
Источник: пресс-служба Офиса президента со ссылкой на выступление Зеленского после встречи с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым
Прямая речь Зеленского: "Мы хотим получить максимум для нашего государства и наших людей. Максимум. И эти гарантии – они будут.
Лучше иногда ничего не иметь и знать, что ты один на один с врагом, чем иметь большой круг друзей, партнеров, которые по факту тебя не защитят.
Когда все будет готово, я думаю обязательно наше общество, наши журналисты увидят детали будущих договоренностей".
Детали: Президент назвал "лоскутным зонтиком" Будапештский меморандум 1994 года, который должен был гарантировать ненападение России на Украину. По его словам, Украина в этот раз не согласится на символические заверения или декларации, а потребует серьезной готовности и вовлечённости партнеров в защиту независимости и территориальной целостности Украины.
Зеленский объяснил, что после окончания войны, Россия никуда не денется с восточных границ, поэтому Украине нужен фундаментальный документ, обеспечивающий безопасность для Украины.
Предыстория:
- 29 марта украинская делегация предложила россиянам во время очного раунда переговоров в Стамбуле возможный договор о гарантиях безопасности для Украины. По такому договору Украина будет обязана соблюдать нейтралитет, а ряд стран, в частности членов Совбеза ООН, должны предоставить гарантии безопасности, являющиеся эквивалентом гарантий, которые предоставляет статья 5 Североатлантического договора. Вопросы деоккупации Крыма предлагают решать отдельно в течение 15 лет.
- 16 апреля Зеленский сказал, что ряд стран якобы готовы предоставить такие гарантии, в том числе США, Великобритания, Турция, Франция, Германия и Польша. Но, по его словам, для начала должны быть консультации в кругу этих стран.
- 20 апреля лидеры стран "Группы семи", а также Польши, Румынии и лидеры Евросоюза и НАТО обсудили возможность предоставления гарантий безопасности для Украины после войны.
- 23 апреля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что консультации с представителями потенциальных стран-гарантов завершатся к концу месяца.