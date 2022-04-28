Украина будет требовать максимум от партнеров по гарантиям безопасности – Зеленский

Президент Владимир Зеленский уверяет, что Украина потребует максимум гарантий безопасности от своих партнеров и союзников, чтобы не позволить в будущем повторение российского вторжения.

Источник: пресс-служба Офиса президента со ссылкой на выступление Зеленского после встречи с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым

Прямая речь Зеленского: "Мы хотим получить максимум для нашего государства и наших людей. Максимум. И эти гарантии – они будут.

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Лучше иногда ничего не иметь и знать, что ты один на один с врагом, чем иметь большой круг друзей, партнеров, которые по факту тебя не защитят.

Когда все будет готово, я думаю обязательно наше общество, наши журналисты увидят детали будущих договоренностей".

Детали: Президент назвал "лоскутным зонтиком" Будапештский меморандум 1994 года, который должен был гарантировать ненападение России на Украину. По его словам, Украина в этот раз не согласится на символические заверения или декларации, а потребует серьезной готовности и вовлечённости партнеров в защиту независимости и территориальной целостности Украины.

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Зеленский объяснил, что после окончания войны, Россия никуда не денется с восточных границ, поэтому Украине нужен фундаментальный документ, обеспечивающий безопасность для Украины.

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