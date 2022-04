Нідерланди відновили роботу посольства у Києві

Посольство Нідерландів у Києві в п’ятницю відновлює свою роботу.

Про це повідомили у зовнішньополітичному відомстві країни, пише "Європейська правда".

"Сьогодні у Києві відновить роботу посольство Нідерландів. Посол Йеннес де Мол і невелика команда будуть тісно співпрацювати з українською владою та країнами-партнерами на місцях", - заявило МЗС Нідерландів у своєму Twitter.

Today the Dutch embassy will reopen in Kyiv. Ambassador @jennesdemol1 and a small team will work closely with Ukrainian authorities and partner countries on the ground.



Please note that the consular section of the embassy remains closed. Travel advisory for #Ukraine remains red.