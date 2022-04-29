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Нідерланди відновили роботу посольства у Києві

"Європейська правда"П'ятниця, 29 квітня 2022, 13:27

Посольство Нідерландів у Києві в п’ятницю відновлює свою роботу. 

Про це повідомили у зовнішньополітичному відомстві країни, пише "Європейська правда".

"Сьогодні у Києві відновить роботу посольство Нідерландів. Посол Йеннес де Мол і невелика команда будуть тісно співпрацювати з українською владою та країнами-партнерами на місцях", - заявило МЗС Нідерландів у своєму Twitter.

Водночас, консульський відділ посольства залишається закритим. Рекомендація щодо поїздок до України залишається "червоною", - додали у відомстві.

Нідерланди вирішили перенести діяльність свого посольства у Києві до Львова ще до початку повномасштабного російського вторгнення.

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