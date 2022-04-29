Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нидерланды возобновили работу посольства в Киеве

"Европейская правда"Пятница, 29 апреля 2022, 13:27

Посольство Нидерландов в Киеве возобновляет свою работу.

Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны, пишет "Европейская правда".

"Сегодня в Киеве возобновит работу посольство Нидерландов. Посол Йеннес де Мол и небольшая команда будут тесно сотрудничать с украинскими властями и странами-партнерами на местах", - заявил МИД Нидерландов в своем Twitter.

Реклама:

В то же время консульский отдел посольства остается закрытым. Рекомендация по поездкам в Украину остается "красной", - добавили в ведомстве.

ВИДЕО ДНЯ

Нидерланды решили перенести деятельность своего посольства в Киеве во Львов еще до начала полномасштабного российского вторжения.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
Последние новости
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
Все новости...
Реклама: