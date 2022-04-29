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Нидерланды возобновили работу посольства в Киеве

"Европейская правда"Пятница, 29 апреля 2022, 13:27

Посольство Нидерландов в Киеве возобновляет свою работу.

Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны, пишет "Европейская правда".

"Сегодня в Киеве возобновит работу посольство Нидерландов. Посол Йеннес де Мол и небольшая команда будут тесно сотрудничать с украинскими властями и странами-партнерами на местах", - заявил МИД Нидерландов в своем Twitter.

В то же время консульский отдел посольства остается закрытым. Рекомендация по поездкам в Украину остается "красной", - добавили в ведомстве.

Нидерланды решили перенести деятельность своего посольства в Киеве во Львов еще до начала полномасштабного российского вторжения.

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