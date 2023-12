Нидерланды возобновили работу посольства в Киеве

Посольство Нидерландов в Киеве возобновляет свою работу.

Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны, пишет "Европейская правда".

"Сегодня в Киеве возобновит работу посольство Нидерландов. Посол Йеннес де Мол и небольшая команда будут тесно сотрудничать с украинскими властями и странами-партнерами на местах", - заявил МИД Нидерландов в своем Twitter.

Today the Dutch embassy will reopen in Kyiv. Ambassador @jennesdemol1 and a small team will work closely with Ukrainian authorities and partner countries on the ground.



Please note that the consular section of the embassy remains closed. Travel advisory for #Ukraine remains red.