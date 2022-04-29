Полк "Азов" показав, як героїчно захищає Маріуполь і скільки ворогів знищив

Полк "Азов" заявляє, що в нерівному бою за Маріуполь за 65 днів війни з російськими військами знищив щонайменше 1157 окупантів, поранив щонайменше 520 ворогів, а також знищив російську військову техніку.

Джерело: повідомлення і відео полку "Азов"

Дослівно: "Від початку війни до сьогодення – хроніки боротьби за Маріуполь воїнів "Азову", яких вже прозвали "сталевими".

Ворог планував взяти Маріуполь за три дні. Полк "Азов" прийняв нерівний бій з переважаючими силами противника, кількість угрупування якого перевищувало 14000 військовослужбовців.

Попри ворожу авіацію, багатотонні бомби, переважаючі сили противника та корабельну артилерію – захисники стали між ворогом і всією Україною".

Деталі: Бійці полку "Азов" озвучили свої здобутки за понад два місяці війни.

З початку повномасштабного наступу полком "Азов" було:

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вбито живої сили – 1157 вояків противника за підтвердженими даними (також ще 840 – за непідтвердженими даними).

завдано санітарних втрат – 520 за підтвердженими даними (також 3150 – за непідтвердженими даними).

Техніка противника:

Танки – 49 знищено та 29 пошкоджено.

БТР – 23 знищено, 24 пошкоджено.

БМП – 36 знищено, 24 пошкоджено.

БМД – 5 знищено.

Катер "Раптор" – 1 знищено.

СУ-25 – 1 пошкоджено.

ББМ "Тайфун" – 2 знищено, 2 пошкоджено.

"Тигр" – 3 знищено, 2 пошкоджено.

"Рись" – 2 знищено, 2 пошкоджено.

Вантажна техніка – 25 знищено, 8 пошкоджено.

Окрім цього, було "знищено та пошкоджено ще багато іншої техніки та озброєння ворога".

Нагадаємо: Маріуполь заблокований російською армією з 1 березня. Захисники України зібралися на заводі "Азовсталь": полк "Азов", частина морських піхотинців, прикордонників та нацгвардійців. Там же, у підземеллях заводу, ховаються від бомб та обстрілів армії РФ цивільні люди.

Опинившись у безвиході, захисники Маріуполя закликали світ домовитися про процедуру "екстракшн", яку було застосовано в Дюнкерку за часів Другої світової війни.

Українська влада сподівається в п’ятницю 29 квітня евакуювати мирних жителів з заводу "Азовсталь", а можливо й поранених бійців.