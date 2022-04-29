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Полк "Азов" показав, як героїчно захищає Маріуполь і скільки ворогів знищив

Олена РощінаП'ятниця, 29 квітня 2022, 14:27
Скриншот із хроніки полку "Азов"

Полк "Азов" заявляє, що в нерівному бою за Маріуполь за 65 днів війни з російськими військами знищив щонайменше 1157 окупантів, поранив щонайменше 520 ворогів, а також знищив російську військову техніку.

Джерело: повідомлення і відео полку "Азов"

Дослівно: "Від початку війни до сьогодення – хроніки боротьби за Маріуполь воїнів "Азову", яких вже прозвали "сталевими".

Ворог планував взяти Маріуполь за три дні. Полк "Азов" прийняв нерівний бій з переважаючими силами противника, кількість угрупування якого перевищувало 14000 військовослужбовців.

Попри ворожу авіацію, багатотонні бомби, переважаючі сили противника та корабельну артилерію – захисники стали між ворогом і всією Україною".

Деталі: Бійці полку "Азов" озвучили свої здобутки за понад два місяці війни. 

З початку повномасштабного наступу полком "Азов" було:

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  • вбито живої сили – 1157 вояків противника за підтвердженими даними (також ще 840 – за непідтвердженими даними).
  • завдано санітарних втрат – 520 за підтвердженими даними (також 3150 – за непідтвердженими даними).

Техніка противника:

  • Танки – 49 знищено та 29 пошкоджено.
  • БТР – 23 знищено, 24 пошкоджено.
  • БМП – 36 знищено, 24 пошкоджено.
  • БМД – 5 знищено.
  • Катер "Раптор" – 1 знищено.
  • СУ-25 – 1 пошкоджено.
  • ББМ "Тайфун" – 2 знищено, 2 пошкоджено.
  • "Тигр" – 3 знищено, 2 пошкоджено.
  • "Рись" – 2 знищено, 2 пошкоджено.
  • Вантажна техніка – 25 знищено, 8 пошкоджено.

Окрім цього, було "знищено та пошкоджено ще багато іншої техніки та озброєння ворога".

Нагадаємо: Маріуполь заблокований російською армією з 1 березня. Захисники України зібралися на заводі "Азовсталь": полк "Азов", частина морських піхотинців, прикордонників та нацгвардійців. Там же, у підземеллях заводу, ховаються від бомб та обстрілів армії РФ цивільні люди.

Опинившись у безвиході, захисники Маріуполя закликали світ домовитися про процедуру "екстракшн", яку було застосовано в Дюнкерку за часів Другої світової війни.

Українська влада сподівається в п’ятницю 29 квітня евакуювати мирних жителів з заводу "Азовсталь", а можливо й поранених бійців. 

Теми: МаріупольАзов війна
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