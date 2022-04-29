Полк "Азов" показал, как героически защищает Мариуполь и сколько врагов уничтожил
Полк "Азов" заявляет, что в неравном бою за Мариуполь за 65 дней войны с российскими войсками уничтожил по меньшей мере 1157 оккупантов, ранил по меньшей мере 520 врагов, а также уничтожил российскую военную технику.
Источник: сообщение и видео полка "Азов"
Дословно: "От начала войны до ныне – хроники борьбы за Мариуполь воинов "Азова", которых уже прозвали "стальными".
Враг планировал взять Мариуполь за три дня. Полк "Азов" принял неравный бой с превосходящими силами противника, количество группировки которого превышало 14 000 военнослужащих.
Несмотря на вражескую авиацию, многотонные бомбы, превосходящие силы противника и корабельную артиллерию – защитники стали между врагом и всей Украиной".
Детали: Бойцы полка "Азов" озвучили свои достижения за более чем два месяца войны.
С начала полномасштабного наступления полком "Азов" было:
- убито живой силы – 1157 вояк противника по подтвержденным данным (также еще 840 – по неподтвержденным данным).
- нанесен санитарный урон – 520 по подтвержденным данным (также 3150 – по неподтвержденным данным).
Техника противника:
- Танки – 49 уничтожены и 29 повреждены.
- БТР – 23 уничтожены, 24 повреждены.
- БМП – 36 уничтожены, 24 повреждено.
- БМД – 5 уничтожены
- Катер "Раптор" – 1 уничтожен.
- СУ-25 – 1 поврежден.
- ББМ "Тайфун" – 2 уничтожены, 2 повреждены.
- "Тигр" – 3 уничтожены, 2 повреждены.
- "Рысь" – 2 уничтожены, 2 повреждены.
- Грузовая техника – 25 уничтожены, 8 повреждены.
Кроме того, было "уничтожено и повреждено еще много другой техники и вооружения врага".
Напомним: Мариуполь заблокирован российской армией с 1 марта. Защитники Украины собрались на заводе "Азовсталь": полк "Азов", часть морских пехотинцев, пограничников и нацгвардейцев. Там же, в подземельях завода, прячутся от бомб и обстрелов армии РФ гражданские люди.
Оказавшись в безвыходном положении, защитники Мариуполя призвали мир договориться процедуре "экстракшн", которая была применена в Дюнкерке во времена Второй мировой войны.
Украинские власти надеются в пятницу 29 апреля эвакуировать мирных жителей с завода "Азовсталь", а возможно и раненых бойцов.