Полк "Азов" показал, как героически защищает Мариуполь и сколько врагов уничтожил

Полк "Азов" заявляет, что в неравном бою за Мариуполь за 65 дней войны с российскими войсками уничтожил по меньшей мере 1157 оккупантов, ранил по меньшей мере 520 врагов, а также уничтожил российскую военную технику.

Источник: сообщение и видео полка "Азов"

Дословно: "От начала войны до ныне – хроники борьбы за Мариуполь воинов "Азова", которых уже прозвали "стальными".

Враг планировал взять Мариуполь за три дня. Полк "Азов" принял неравный бой с превосходящими силами противника, количество группировки которого превышало 14 000 военнослужащих.

Несмотря на вражескую авиацию, многотонные бомбы, превосходящие силы противника и корабельную артиллерию – защитники стали между врагом и всей Украиной".

Детали: Бойцы полка "Азов" озвучили свои достижения за более чем два месяца войны.

С начала полномасштабного наступления полком "Азов" было:

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убито живой силы – 1157 вояк противника по подтвержденным данным (также еще 840 – по неподтвержденным данным).

нанесен санитарный урон – 520 по подтвержденным данным (также 3150 – по неподтвержденным данным).

Техника противника:

Танки – 49 уничтожены и 29 повреждены.

БТР – 23 уничтожены, 24 повреждены.

БМП – 36 уничтожены, 24 повреждено.

БМД – 5 уничтожены

Катер "Раптор" – 1 уничтожен.

СУ-25 – 1 поврежден.

ББМ "Тайфун" – 2 уничтожены, 2 повреждены.

"Тигр" – 3 уничтожены, 2 повреждены.

"Рысь" – 2 уничтожены, 2 повреждены.

Грузовая техника – 25 уничтожены, 8 повреждены.

Кроме того, было "уничтожено и повреждено еще много другой техники и вооружения врага".

Напомним: Мариуполь заблокирован российской армией с 1 марта. Защитники Украины собрались на заводе "Азовсталь": полк "Азов", часть морских пехотинцев, пограничников и нацгвардейцев. Там же, в подземельях завода, прячутся от бомб и обстрелов армии РФ гражданские люди.

Оказавшись в безвыходном положении, защитники Мариуполя призвали мир договориться процедуре "экстракшн", которая была применена в Дюнкерке во времена Второй мировой войны.

Украинские власти надеются в пятницу 29 апреля эвакуировать мирных жителей с завода "Азовсталь", а возможно и раненых бойцов.