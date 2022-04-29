На Харківщині впродовж доби від ворожих обстрілів загинула людина, 5 поранено

будівля в харкові, знищена під ударами російських окупантів, 28 квітня. фото: getty images

Упродовж доби 29 квітня від обстрілів російських окупантів загинув 1 мешканець Харкова та ще п’ятеро мешканців області й міста дістали поранення.

Джерело: Харківська обласна військова адміністрація

Дослівно: "Протягом доби окупанти продовжили обстрілювати Харків, населені пункти Богодухівського, Ізюмського та Лозівського районів.

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У результаті ворожих артилерійських та мінометних ударів по житловим районам міста та області 1 людина загинула, 5 – постраждали".

Деталі: Від обстрілів загарбників загинув 1 мешканець Шевченківського району Харкова.

2 жителів Харкова дістали поранення, а в Золочівській, Барвінківській та Лозівській громадах поранення дістали три мешканці.

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