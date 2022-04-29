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На Харківщині впродовж доби від ворожих обстрілів загинула людина, 5 поранено

Денис КарловськийП'ятниця, 29 квітня 2022, 22:45
будівля в харкові, знищена під ударами російських окупантів, 28 квітня. фото: getty images

Упродовж доби 29 квітня від обстрілів російських окупантів загинув 1 мешканець Харкова та ще п’ятеро мешканців області й міста дістали поранення.

Джерело: Харківська обласна військова адміністрація

Дослівно: "Протягом доби окупанти продовжили обстрілювати Харків, населені пункти Богодухівського, Ізюмського та Лозівського районів.

У результаті ворожих артилерійських та мінометних ударів по житловим районам міста та області 1 людина загинула, 5 – постраждали".

Деталі: Від обстрілів загарбників загинув 1 мешканець Шевченківського району Харкова.

2 жителів Харкова дістали поранення, а в Золочівській, Барвінківській та Лозівській громадах поранення дістали три мешканці. 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Упродовж 28 квітня росіяни вбили 5 і поранили 11 мешканців на Харківщині.
  • Генеральний штаб Збройних Сил України зранку 29 квітня повідомляв, що окупанти посилюють позиції своїх підрозділів навколо Харкова.
  • Зранку 29 квітня російські окупанти обстріляли Харків із реактивних систем залпового вогню "Град" і "Смерч".
  • Удень 29 квітня стало відомо, що українські захисники звільнили Руську Лозову на північ від Харкова, з якої російські військові вели нищівні артилерійські обстріли по мирних мешканцях.
  • Поблизу Ізюма українські військові знайшли труп 27-річного ветерана АТО, який служив як військовий медик. На його тілі знайшли численні ознаки катувань і знущань, зокрема прострелені коліна.

Теми: Харківська областьобстрілРосіяХарків
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