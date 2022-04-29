В Харьковской области за сутки от вражеских обстрелов погиб человек, 5 ранены
Пятница, 29 апреля 2022, 22:45
За сутки 29 апреля от обстрелов российских оккупантов погиб 1 житель Харькова и еще пятеро жителей области и города получили ранения.
Источник: Харьковская областная военная администрация
Дословно: "В течение суток оккупанты продолжили обстреливать Харьков, населенные пункты Богодуховского, Изюмского и Лозовского районов.
В результате вражеских артиллерийских и минометных ударов по жилым районам города и области 1 человек погиб, 5 – пострадали".
Детали: От обстрелов захватчиков погиб 1 житель Шевченковского района Харькова.
2 жителей Харькова получили ранения, а в Золочевской, Барвенковской и Лозовской общинах ранения получили три жителя.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
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