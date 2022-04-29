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В Харьковской области за сутки от вражеских обстрелов погиб человек, 5 ранены

Денис КарловскийПятница, 29 апреля 2022, 22:45
здание в Харькове, уничтоженное под ударами российских оккупантов, 28 апреля. фото: getty images

За сутки 29 апреля от обстрелов российских оккупантов погиб 1 житель Харькова и еще пятеро жителей области и города получили ранения.

Источник: Харьковская областная военная администрация

Дословно: "В течение суток оккупанты продолжили обстреливать Харьков, населенные пункты Богодуховского, Изюмского и Лозовского районов.

В результате вражеских артиллерийских и минометных ударов по жилым районам города и области 1 человек погиб, 5 – пострадали".

Детали: От обстрелов захватчиков погиб 1 житель Шевченковского района Харькова.

2 жителей Харькова получили ранения, а в Золочевской, Барвенковской и Лозовской общинах ранения получили три жителя.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В течение 28 апреля россияне убили 5 и ранили 11 жителей Харьковской области
  • Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины утром 29 апреля сообщал, что оккупанты усиливают позиции своих подразделений вокруг Харькова.
  • Утром 29 апреля российские оккупанты обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч".
  • Днем 29 апреля стало известно, что украинские защитники освободили Руську Лозовую севернее Харькова, из которой российские военные вели сокрушительные артиллерийские обстрелы по мирным жителям.
  • Вблизи Изюма украинские военные обнаружили труп 27-летнего ветерана АТО, служившего военным медиком. На его теле нашли многочисленные признаки пыток и издевательств, в том числе простреленные колени.

Темы: Харьковская областьобстрелРосcияХарьков
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