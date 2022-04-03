На ЧАЕС був штаб російських військових і близько тисячі загарбників
На території Чорнобильської атомної електростанції до відведення військ РФ перебувало близько тисячі російських військових, у місті Чорнобиль – до 500 солдатів.
Джерело: голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко на брифінгу в Ukraine Media Center, "Укрінформ"
Пряма мова: "Головний їхній штаб знаходився на території ЧАЕС. Там було близько 50 одиниць техніки та близько тисячі солдатів охороняли всередині Чорнобильську АЕС".
Деталі: Російські загарбники влаштували комендатуру у Чорнобилі, де було до 500 осіб.
"Скільки по лісах сиділо в тих окопах, які ми виявляємо, – ми не знаємо", – додав Крамаренко.
За словами чиновника, при відході з окупованої частини Київщини через Чорнобиль пройшло близько 10 тисяч одиниць російської техніки. Вся ця техніка могла зазнати радіаційного забруднення, а російські солдати – отримати опромінення.
Передісторія:
- Російські війська захопили Чорнобильську АЕС та інші об‘єкти у зоні відчуження 24 лютого, у перший день повномасштабного вторгнеення, а 31 березня двома колонами вирушили в бік українського кордону з білоруссю.
- 31 березня НАЕК "Енергоатом" повідомив, що сторонніх осіб на майданчику ЧАЕС немає.
- Перебуваючи на ЧАЕС, росіяни фактично тримали в заручниках персонал станції. Лише 20 березня вдалося провести часткову ротацію персоналу ЧАЕС та евакуацію осіб, які там перебували. При відступі російські військові забрали з собою українських нацгвардійців.
- Росіяни розграбували Центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі вартістю 6 млн євро, крали майно підприємств у зоні відчуження.
- 2 квітня над Чорнобильською АЕС урочисто підняли прапор України та заспівали Гімн.