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На ЧАЕС був штаб російських військових і близько тисячі загарбників

Олена РощінаНеділя, 3 квітня 2022, 13:32

На території Чорнобильської атомної електростанції до відведення військ РФ перебувало близько тисячі російських військових, у місті Чорнобиль – до 500 солдатів.

Джерело: голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко на брифінгу в Ukraine Media Center, "Укрінформ"

Пряма мова: "Головний їхній штаб знаходився на території ЧАЕС. Там було близько 50 одиниць техніки та близько тисячі солдатів охороняли всередині Чорнобильську АЕС".

Деталі: Російські загарбники влаштували комендатуру у Чорнобилі, де було до 500 осіб.

"Скільки по лісах сиділо в тих окопах, які ми виявляємо, – ми не знаємо", – додав Крамаренко.

За словами чиновника, при відході з окупованої частини Київщини через Чорнобиль пройшло близько 10 тисяч одиниць російської техніки. Вся ця техніка могла зазнати радіаційного забруднення, а російські солдати – отримати опромінення.

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Теми: ЧАЕСвійнаРосія
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