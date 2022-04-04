Російська армія вже демілітаризувалася на 330 артилерійських систем - втрати ворога
Понеділок, 4 квітня 2022, 10:08
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила 330 артилерійських систем, 647 танків понад сотню систем залпового вогню.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 18300 осіб,
- танків ‒ 647 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1844 од,
- артилерійських систем – 330 од,
- РСЗВ - 107 од,
- засоби ППО - 54 од,
- літаків – 147 од,
- гелікоптерів – 134 од,
- автомобільної техніки - 1273 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 92.
- спеціальна техніка - 25.
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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