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Російська армія вже демілітаризувалася на 330 артилерійських систем - втрати ворога

Валентина РоманенкоПонеділок, 4 квітня 2022, 10:08

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила 330 артилерійських систем, 647 танків понад сотню систем залпового вогню.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.04 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 18300 осіб,
  • танків ‒ 647 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1844 од,
  • артилерійських систем – 330 од,
  • РСЗВ - 107 од,
  • засоби ППО - 54 од,
  • літаків – 147 од,
  • гелікоптерів – 134 од,
  • автомобільної техніки - 1273 од,
  • кораблі /катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 92.
  • спеціальна техніка - 25.
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Теми: війнаРосія
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