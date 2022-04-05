Харківщина: з-під завалів витягли трьох загиблих і одну травмовану

При розборі зруйнованих будинків у Харкові та Харківській області з-під завалів дістали одну травмовану жінку та тіла трьох загиблих людей.

Джерело: ДСНС України, оперативна інформація по Харківській області станом на 07:30 вівторка 5 квітня

Деталі: За добу з 4 по 5 квітня рятувальники Харківського гарнізону здійснили 33 виїзди. Зокрема, підрозділи ДСНС 15 разів залучались на гасіння пожеж спричинених ворожими обстрілами у Київському (5), Московському (2), Шевченківському (2), Немишлянському (1), Індустріальному (1) та Холодногірському (1) районах міста Харкова, а також Ізюмському (2) та Харківському (1) районах області.

Крім того, рятувальники залучались для допомоги населенню та розбиранню зруйнованих в результаті обстрілів будівель. Такі роботи тривали на об’єктах у Шевченківському, Холодногірському та Немишлянському районах Харкова, а також Чугуївському районах області. Працювали рятувальники разом із комунальними службами.

Співробітниками ДСНС з-під завалів було вилучено одну травмовану жінку та тіла 3 загиблих осіб.

Піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 15 боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.