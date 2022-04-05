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Харьковщина: из-под завалов вытащили троих погибших и одну травмированную

Елена РощинаВторник, 5 апреля 2022, 08:50

При разборе разрушенных домов в Харькове и Харьковской области из-под завалов извлекли одну травмированную женщину и тела трех погибших людей.

Источник: ГСЧС Украины, оперативная информация по Харьковской области по состоянию на 07:30 вторника 5 апреля

Детали: За сутки с 4 по 5 апреля спасатели Харьковского гарнизона совершили 33 выезда. В частности, подразделения ГСЧС 15 раз привлекались на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами в Киевском (5), Московском (2), Шевченковском (2), Немышлянском (1), Индустриальном (1) и Холодногорском (1) районах города Харькова, а также Изюмском. (2) и Харьковском (1) районах области.

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Кроме того, спасатели привлекались для помощи населению и разбору разрушенных в результате обстрелов зданий. Такие работы продолжались на объектах в Шевченковском, Холодногорском и Немышлянском районах Харькова, а также в Чугуевском районах области. Работали спасатели вместе с коммунальными службами.

Сотрудниками ГСЧС из-под завалов была изъята одна травмированная женщина и тела 3 погибших.

Пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 15 боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

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Темы: Харьковская областьХарьковвойна
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