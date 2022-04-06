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Щонайменше одна людина загинула внаслідок обстрілу Новоолексіївки

Середа, 6 квітня 2022, 21:36

Щонайменше одна людина загинула внаслідок обстрілу смт. Новоолексіївка Херсонської області.

Джерело: член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв у Facebook.

Пряма мова: "За попередньою інформацією у смт. Новоолексіївка після обстрілу житлового будинку (Черемушки) на вул. Лесі Українки, 58, є як мінімум один загиблий серед мешканців.

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Крім того, окупанти підірвали 3 гаражі, а на вул. Комсомольській навезли техніку.

Окупанти продовжують проводити репресивні дії у всьому Генічеському районі Херсонської області. Зупиняють автомобілі, затримують людей везуть до 17 училища "на підвал", де окупанти створили об'єкт для "допитів" та залякувань…".

Теми: Херсонська областьвійна
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