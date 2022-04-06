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Минимум один человек погиб вследствие обстрела Новоалексеевки

Среда, 6 апреля 2022, 21:36

Минимум один человек погиб вследствие обстрела пгт. Новоалексеевка Херсонской области.

Источник: член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев в Facebook.

Прямая речь: "По предварительной информации в пгт. Новоалексеевка после обстрела жилого дома (Черемушки) по ул. Леси Украинки, 58, есть как минимум один погибший из жителей. 

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Кроме того оккупанты взорвали 3 гаража, а на ул. Комсомольской навезли технику…

Оккупанты продолжают проводить репрессивные действия по всему Геническому району Херсонской области. Останавливают автомобили, задерживают людей везут в 17 училище "на подвал", где оккупанты создали объект для "допросов" и устрашений…".

Темы: Херсонская областьвойна
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