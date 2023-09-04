На Херсонщині росіяни поранили 11-річного хлопчика, лікарі намагаються його врятувати
Понеділок, 4 вересня 2023, 15:15
У неділю, 3 вересня, у селищі Сонячне Херсонської області через російські обстріли поранений 11-річний хлопчик.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram
Деталі: У постраждалого діагностували мінно-вибухову травму та поранення ніг.
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Пряма мова: "У стані середньо тяжкості потерпілого доставили до лікарні. Медики роблять все можливе, аби вберегти дитяче життя та здоровʼя".