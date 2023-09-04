Пекаря з Макіївки, який воював проти ЗСУ, затримали біля Урожайного

У звільненому селі Урожайне Донецької області правоохоронці затримали жителя окупованої з 2014 року Макіївки, який за два дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну вступив до окупаційних військ і воював у Херсонській та Донецькій областях.

Джерело: Служба безпеки України, Донецька обласна прокуратура

Деталі: Співробітники військової контррозвідки СБУ спільно з бійцями ЗСУ затримали чоловіка під час контрнаступальної операції зі звільнення селища Урожайне на Донеччині.

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Встановлено, що 22 лютого 2022 року мешканець тимчасово окупованого м. Макіївки під час повернення додому з роботи, де він працював пекарем, отримав від представника місцевого "військкомату" повістку на війну з Україною.

Після навчання у м. Іловайську "мобілізований" із позивним "Ярік" вступив до лав стрілецького батальйону 113-го "полку мобільного резерву 1-го армійського корпусу Міністерства оборони ДНР".

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік у складі зазначеного підрозділу прибув через Кримський міст до Херсонської області для здійснення збройного опору Збройним Силам України.

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Серед іншого, макіївець здійснював інженерно-фортифікаційне облаштування вогневих позицій російських окупантів поблизу Нової Каховки.

24 січня 2023 року його підрозділ переформували у 116-й окремий стрілецький полк ЗС РФ і перекинули на Донеччину для стримування контрнаступу ЗСУ в районі Урожайного.

За даними правоохоронців, затриманий воював в Антонівці, Комишанці, Томиній та Широкій балках, Олександрівці, Чкаловому, Давидовому Броді, Білогірці й Садку – на Херсонщині, а також у Ялті, Рівнопілі, Нижніх дачах, Микільському, Керменчику і Старомлинівці – на Донеччині.

Будучи молодшим сержантом і командиром відділення, чоловік виконував злочинні накази своїх командирів щодо вбивства українських захисників і знищення мирного населення.

15 серпня 2023 року при спробі дістатися до с. Урожайного Волноваського району чоловіка затримали військові ЗСУ. Він перебуває під вартою.

Бойовик так званої "ДНР" Фото Донецької обласної прокуратури

Прокурори Донецької обласної прокуратури скерували до суду звинувачувальний акт стосовно громадянина України за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України). Максимальне покарання за санкцією статті – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.