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Зеленський розповів парламенту Кіпру, що він може зробити для тиску на РФ

Четвер, 7 квітня 2022, 21:39

Президент України Володимир Зеленський у промові в парламенті Кіпру закликав країну скасувати для громадян РФ привілеї, якими вони досі могли користуватися, зокрема, так звані "золоті паспорти".

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Президент подякував за принципову реакцію Кіпру разом з усім ЄС на повномасштабне вторгення Росії, рішення не впускати російські військові кораблі у свої порти, за фінансову і гуманітарну допомогу та резолюцію на підтримку України.

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Зеленський зазначив, що Кіпр має дуже потужні інструменти тиску на громадян РФ.  

"Потрібно закрити усі порти демократичного світу для російських суден. Це має бути спільне рішення на рівні ЄС. Але на рівні вашої держави можливо як мінімум заморозити використання росіянами усіх належних їм яхт та інших суден, які є у ваших водах. Ви можете зупинити діючі привілеї для громадян Росії, починаючи від так званих "золотих паспортів" для усіх росіян, і закінчуючи подвійним громадянством для них. Можливо, якщо буде доведено, що окремі з них засуджують воєнні злочини своїх військових і не мають на меті використовувати вашу юрисдикцію для уникнення санкцій - лише тоді буде допустимо ставитися до них, як раніше", - наголосив він.

Володимир Зеленський закликав також готуватися до вімови від енергоносіїв з Росії. 

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Наприкінці березня у Єврокомісії закликали членів ЄС оцінити, чи слід скасувати громадянство, надане за схемою "золотого паспорта" громадянам Росії або Білорусі, які внесені до санкційного списку ЄС у зв’язку з війною в Україні.

Раніше 7 квітня президент звернувся з промовою до парламенту Греції, закликаючи країну не допустити знищення Маріуполя та врятувати поранених і вцілілих там людей.

Теми: ЗеленськийКіпрРосіясанкції
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