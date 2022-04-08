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Скандального нардепа Юрченка затримали на блокпосту

Катерина ТищенкоП'ятниця, 8 квітня 2022, 00:03
Юрченко, скріншот відео

Скандального позафракційного нардепа, колишнього члена фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка затримали на блокпосту.

Джерело: депутат Київради Олександр Погребиський у Facebook, боєць тероборони, якого цитує 5 канал

Дослівно Погребиський: "Сьогодні нардеп Юрченко підійшовши до чатового, який виконував свої обов‘язки, почав лаятись та тикати військовому, згодом він схопився за кулемет військового. Звісно посвідчення він не показав та і не представився… Але хлопці зреагували миттєво і затримали порушника".

Деталі: За словами депутата Київради, згодом Юрченко пішов до поліції та написав заяву на військових.

На опублікованому відео видно, як Юрченко визнає свою неправоту й вибачається.

Він також говорить, що не має дозволу на зброю і що отримав її як народний депутат на вулиці Володимирській, 15.

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У свою чергу, військовий попереджає Юрченка, що якщо він іще раз схопиться за зброю, в нього будуть стріляти.

Як інформує 5 канал, боєць територіальної оборони, який затримував Юрченка, розповів подробиці інциденту.

Дослівно боєць тероборони: "Він (Юрченко – ред.) приїхав на один з постів – заїзд на територію, де знаходиться один з підрозділів одного з батальонів територіальної оборони. Звісно, там де знаходяться військові, там завжди є периметр, є пости і є караул. Його чемно попросили прибрати машину вперед, щоб не загороджувати заїзд. Водій його одразу себе повів нормально, проїхав вперед. А він (Юрченко – ред.) вискочив з машини й почав бикувати: "Ви хто такі, хто ваші керівники".

Більше деталей: За словами бійця, далі військові зробили попереджувальний постріл вгору, після чого поставили нардепа до стіни, почали обшукувати, для того щоб дізнатися, хто він. Згодом Юрченка відпустили.

При собі нардеп не мав документів на зброю, ходив з пістолетом ПМ. Для безпеки військовослужбовців боєкомплект пістолету йому не повернули.

Після того, як все закінчилося, Юрченко поїхав у Печерське районне управління поліції з адвокатом та написав заяву на військових. Пізніше до військових приїхала слідчо-оперативна група, ті надали свої пояснення.

Сам Юрченко поки не повідомляє про інцидент. 

Що передувало: Народного депутата з фракції партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича було затримано 4 березня батальйоном Тероборони за спробу сфотографувати блокпост. Пізніше він заявив, що робив селфі, щоб показати, що він у Києві.

Передісторія:

  • У 2020 році НАБУ запідозрило Юрченка у хабарництві, йому навіть довелося внести заставу, щоб не сісти за грати.
  • Того ж року парламентська фракція "Слуга народу" виключила зі своїх Юрченка. 
  • У липні 2021 року народний депутат Гео Лерос разом зі ЗМІ розповіли про ДТП у центрі Львова за участю Юрченка. Лерос заявив, що Юрченко навіть намагався втекти з місця аварії і нападав на водія протараненого ним авто, який знімав депутата на телефон.
  • У листопаді місцевий суд не знайшов вини Юрченка в автомобільній аварії у центрі Львова і він визнав недійсним тест, який виявив у нардепа наркотичне сп'яніння.

Теми: Верховна РадаЗбройні сили
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