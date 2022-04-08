Британська розвідка показала, як Україна звільняється від російських загарбників: мапа

Британська розвідка продемонструвала на мапі, як змінилася розстановка сил в Україні: північ повністю очистилася від російських окупантів, а на півдні й сході тривають бої між українськими й російськими військами, РФ продовжує контролювати частину української території.

Джерело: Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані оборонної розвідки щодо ситуації в Україні станом на 8 квітня.

Деталі: Британське Міноборони зазначає, що незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну триває, і показує свіжу мапу територій, які окуповано та за які ведуться бої.

За останній тиждень повністю звільнено від окупантів Київську, Житомирську, Чернігівську та Сумську області.

2 квітня на мапі з'явилися позначки, що українські війська пішли у контрнаступ. Тоді ж Київську область повністю звільнили від окупантів. Також російські війська пішли з Чернігівської та Житомирської областей. Останньою звільнилася від загарбників Сумська область.

Ще 7 квітня на мапі від британських розвідників частина території Сумщини позначалася як спірна (за яку ведуться бої).

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