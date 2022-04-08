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Британська розвідка показала, як Україна звільняється від російських загарбників: мапа

Олена РощінаП'ятниця, 8 квітня 2022, 15:05
Британська розвідка показала, як Україна звільняється від російських загарбників: мапа
Twitter Ministry of Defence

Британська розвідка продемонструвала на мапі, як змінилася розстановка сил в Україні: північ повністю очистилася від російських окупантів, а на півдні й сході тривають бої між українськими й російськими військами, РФ продовжує контролювати частину української території. 

Джерело: Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані оборонної розвідки щодо ситуації в Україні станом на 8 квітня.

Деталі: Британське Міноборони зазначає, що незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну триває, і показує свіжу мапу територій, які окуповано та за які ведуться бої.

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За останній тиждень повністю звільнено від окупантів Київську, Житомирську, Чернігівську та Сумську області.

2 квітня на мапі з'явилися позначки, що українські війська пішли у контрнаступ. Тоді ж Київську область повністю звільнили від окупантів. Також російські війська пішли з Чернігівської та Житомирської областей. Останньою звільнилася від загарбників Сумська область. 

Ще 7 квітня на мапі від британських розвідників частина території Сумщини позначалася як спірна (за яку ведуться бої).  

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 24 лютого президент РФ Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну після 8 років гібридної війни. Кремль називає війну "спеціальною військовою операцією" і вигадує для неї все нові підстави та цілі.
  • Російські війська залишили КиївськуЧернігівськуЖитомирську та Сумську області на тлі того, що не мали успіху в наземній операції, натомість мали проблеми з особовим складом та постачанням. При цьому в РФ назвали це "жестом доброї волі".
  • Частину виведених із півночі військ РФ перекидає на схід України. Очікується, що Росія спробує захопити повністю Донецьку та Луганську області, вона також б'ється за території Харківської, Херсонської, Запорізької областей, намагається пробитися до Миколаєва.

Теми: війнаУкраїнаРосіярозвідка
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