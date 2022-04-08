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Електрики підірвалися на російських мінах на Сумщині

Роман ПетренкоП'ятниця, 8 квітня 2022, 16:37

Працівники Тростянецької РЕМ, які виїхали за викликом, підірвались на міні, залишеній військовослужбовцями РФ.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, 7 квітня працівники Тростянецької розподільної електромережі виїхали за викликом для відновлення електропостачання.

На околиці села Білка Охтирського району Сумської області їхній автомобіль підірвався на міні, залишеній військовослужбовцями збройних сил РФ.

Один працівник загинув на місці, ще двоє отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості.

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Теми: Сумська областьвійнаРосія
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