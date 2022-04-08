Електрики підірвалися на російських мінах на Сумщині

Працівники Тростянецької РЕМ, які виїхали за викликом, підірвались на міні, залишеній військовослужбовцями РФ.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, 7 квітня працівники Тростянецької розподільної електромережі виїхали за викликом для відновлення електропостачання.

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На околиці села Білка Охтирського району Сумської області їхній автомобіль підірвався на міні, залишеній військовослужбовцями збройних сил РФ.

Один працівник загинув на місці, ще двоє отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості.