Електрики підірвалися на російських мінах на Сумщині
П'ятниця, 8 квітня 2022, 16:37
Працівники Тростянецької РЕМ, які виїхали за викликом, підірвались на міні, залишеній військовослужбовцями РФ.
Джерело: Офіс генпрокурора
Деталі: За даними слідства, 7 квітня працівники Тростянецької розподільної електромережі виїхали за викликом для відновлення електропостачання.
Реклама:
На околиці села Білка Охтирського району Сумської області їхній автомобіль підірвався на міні, залишеній військовослужбовцями збройних сил РФ.
Один працівник загинув на місці, ще двоє отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості.