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Дніпропетровщина: швидкі забирають поранених із Краматорська

Денис КарловськийП'ятниця, 8 квітня 2022, 19:28
Дніпропетровщина: швидкі забирають поранених із Краматорська
Кров від поранених у поїзді на станції Краматорськ 8 квітня. фото: getty images

8 карет швидкої допомоги забрали поранених від ракетного удару в Краматорську до лікарень Дніпропетровщини, ще 25 карет – у дорозі.

Джерело: очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова Резніченка: "8 "швидких" щойно забрали поранених з Краматорська на кордоні з Донецькою областю і зараз везуть до наших лікарень.

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Ще 25 "швидких" їдуть до Краматорська".

Деталі: Поранених дітей і дорослих везуть у різні лікарні області.

За словами чиновника, медикаментів для лікування поранень у медзакладах вдосталь.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • О пів на одинадцяту 8 квітня російські окупанти з окупованих територій Луганщини запустили касетні снаряди з комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорська: загинуло 50 людей, ще близько сотні поранених. Серед загиблих є також і діти.
  • Президент Володимир Зеленський у своїй реакції на злочин російських окупантів закликав світ жорстко відреагувати, бо непокаране зло в майбутньому спричинить ще більше страждань.
  • Глава Європейської Ради Шарль Мішель, який перебуває з офіційним візитом у Києві, заявив, що Україні потрібно надати негайно ще більше зброї. Президент Франції Емманюель Макрон також відреагував на обстріл, сказавши, що його думки з постраждалими і покликав тікати в ЄС.

Теми: КраматорськобстрілДніпропетровська областьвійна
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