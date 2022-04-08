Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Дніпропетровщина: швидкі забирають поранених із Краматорська

Денис КарловськийП'ятниця, 8 квітня 2022, 19:28
Кров від поранених у поїзді на станції Краматорськ 8 квітня. фото: getty images

8 карет швидкої допомоги забрали поранених від ракетного удару в Краматорську до лікарень Дніпропетровщини, ще 25 карет – у дорозі.

Джерело: очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова Резніченка: "8 "швидких" щойно забрали поранених з Краматорська на кордоні з Донецькою областю і зараз везуть до наших лікарень.

Ще 25 "швидких" їдуть до Краматорська".

Деталі: Поранених дітей і дорослих везуть у різні лікарні області.

За словами чиновника, медикаментів для лікування поранень у медзакладах вдосталь.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • О пів на одинадцяту 8 квітня російські окупанти з окупованих територій Луганщини запустили касетні снаряди з комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорська: загинуло 50 людей, ще близько сотні поранених. Серед загиблих є також і діти.
  • Президент Володимир Зеленський у своїй реакції на злочин російських окупантів закликав світ жорстко відреагувати, бо непокаране зло в майбутньому спричинить ще більше страждань.
  • Глава Європейської Ради Шарль Мішель, який перебуває з офіційним візитом у Києві, заявив, що Україні потрібно надати негайно ще більше зброї. Президент Франції Емманюель Макрон також відреагував на обстріл, сказавши, що його думки з постраждалими і покликав тікати в ЄС.

Теми: КраматорськобстрілДніпропетровська областьвійна
Головне сьогодні

Зеленський зустрінеться з Путіним після перемоги України у великих битвах – Подоляк

відеоДжонсон пройшовся Києвом із Зеленським: зустрів прихильника і отримав подарунок

ЗСУ захопили вже більше тисячі одиниць техніки РФ – дослідники

Губернатор Курської області заявив про обстріл прикордонного посту РФ

На Рівненщині у нетверезих водіїв відібрали більше 200 машин: передадуть ЗСУ

120 бронемашин та протикорабельні ракети: нова допомога Британії

Усі новини...
Краматорськ
Місцевий журналіст спіймав на камеру перші хвилини після вибуху ракети в Краматорську
Макрон відреагував на трагедію у Краматорську
Внаслідок удару російської "Точки У" по вокзалу Краматорська загинули 50 людей, п'ятеро - діти
Останні новини
03:10
BBC: Розвідка Заходу вже влітку знала, що РФ планує вторгнення
02:25
ЗСУ вразили 13 повітряних цілей росіян — зокрема, три літаки
01:40
Bloomberg: У НАТО думають вчити українських військових використовувати сучасну зброю
00:58
Мисткиня з Харкова подарувала Джонсону та Зеленському півників з Василькова
00:50
Друг Путіна Берлусконі заявив про скоєні РФ злочини в Бучі і засудив вторгнення в Україну
00:40
фото, відеоРосіян, які копали траншеї у Рудому лісі, чекає променева хвороба – Енергоатом
00:38
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаївщині, жертв немає
00:26
Пам'ятники румунським військовим у Молдові обмалювали символами агресії РФ
00:15
В "ДНР" заборонили СММ ОБСЄ
00:06
В ОП розповіли, як іде робота над гарантіями безпеки України
Усі новини...