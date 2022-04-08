Дніпропетровщина: швидкі забирають поранених із Краматорська

Кров від поранених у поїзді на станції Краматорськ 8 квітня. фото: getty images

8 карет швидкої допомоги забрали поранених від ракетного удару в Краматорську до лікарень Дніпропетровщини, ще 25 карет – у дорозі.

Джерело: очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова Резніченка: "8 "швидких" щойно забрали поранених з Краматорська на кордоні з Донецькою областю і зараз везуть до наших лікарень.

Ще 25 "швидких" їдуть до Краматорська".

Деталі: Поранених дітей і дорослих везуть у різні лікарні області.

За словами чиновника, медикаментів для лікування поранень у медзакладах вдосталь.

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