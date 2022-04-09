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Литва закупить у США і Німеччини зброї на 2 млрд євро

"Європейська правда"Субота, 9 квітня 2022, 13:30

На найближчі роки Литва запланувала закупівлі озброєння у США та Німеччини на суму понад 1 млрд євро у кожній із країн.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

За даними Міністерства оборони Литви, США та Німеччина є основними партнерами у придбанні озброєнь, останні кілька років закупівлі литовської армії в США становили 0,5 млрд євро, а в Німеччині – майже мільярд євро.

Після збільшення Литвою оборонних асигнувань у зв'язку з війною Росії проти України в найближчому майбутньому планується розпочати процедури закупівлі з кожної з цих країн на суму понад 1 млрд євро до 2027 року.

"Вже після впровадження та реалізації програми модернізації Збройних сил Литви можливості будуть більшими, як і обороноздатність країни. Водночас присутність союзних військ у Литві буде розширена", - сказав міністр оборони Арвідас Анушаускас.

За даними Міноборони, обладнання, закуплене у стратегічних партнерів, становить основу модернізації Збройних сил Литви: зміцнюються армійська маневрена та вогнева міць, протиповітряна оборона та повітряне спостереження, протитанкові бойові потужності, військова розвідка, тилове забезпечення, військово-медичні можливості.

Для посилення маневреності та вогневої могутності сухопутних військ литовська армія закуповує у Німеччині обладнання та техніку. Для цього закуповуються бойові машини піхоти Vilkas та реалізується проект закупівель самохідних гаубиць PzH2000. На додаток до поточного проекту з придбання бойових машин піхоти, два батальйони Сухопутних військ будуть додатково оснащені німецькими бронеплатформами.

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Згідно зі звітом, Німеччина залишається ключовим партнером у зміцненні логістичних можливостей Збройних сил Литви за рахунок придбання необхідних платформ для транспортування. Найближчим часом буде запущено проект із закупівлі вантажівок-десятитонників.

Для посилення протитанкової оборони в США буде закуплено системи бойових безпілотників Switchblade, які дозволяють знищувати броньовану бойову техніку супротивника на відстані до 40 кілометрів. Також у цій країні буде закуплено додаткові протитанкові ракетні комплекси середньої дальності Javelin. Будуть закуплені нові радари, продовжено закупівлю чотирьох універсальних вертольотів UH-60M, закуповуватимуться броньовані позашляховики та безпілотні літальні апарати.

Теми: Литва
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