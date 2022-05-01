Після роботи саперів на Київщині починають насипати ще одну тимчасову переправу
Сапери обстежили місце під будівництво тимчасового мосту через річку у Вишгородському районі Київщини, будівельники приступають до роботи.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ
Дослівно: "Інженерно-саперні підрозділи Держспецтрансслужби МО України продовжують розмінування транспортної інфраструктури на звільнених від російських нелюдів територіях.
Напередодні, група саперів обстежила місце під будівництво тимчасового мосту через річку у Вишгородському районі Київщини. Водолази-сапери перевірили берега та дно ріки на предмет наявності вибухонебезпечних предметів.
За результатами роботи - перевірено, мін немає.
Тепер шляхо-відновлювальний підрозділ сміливо приступає до будівництва тимчасової переправи".
Деталі: Повідомляється, що загалом за минулий місяць у Київській та Чернігівській області інженерно-саперні підрозділи обстежили:
486 кілометрів залізничних колій, зокрема на об’єктах ДП "НАЕК "Енергоатом" чорнобильської зони відчуження, залізничних дільниць станцій Святошин - Піски, Бровари – Ніжин - Чернігів, Київського метрополітену;
203 гектари прилеглих територій.
Було виявлено та знешкоджено 2664 вибухонебезпечних предметів.
Громадян закликають дотримуватися заходів безпеки - не відвідувати необстежені саперами території, не рухати підозрілі предмети.
У разі виявлення таких предметів - відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку найближчим представникам правоохоронних органів або Державної служби України з надзвичайних ситуацій, або Збройних сил України.