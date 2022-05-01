Після роботи саперів на Київщині починають насипати ще одну тимчасову переправу

Сапери обстежили місце під будівництво тимчасового мосту через річку у Вишгородському районі Київщини, будівельники приступають до роботи.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Дослівно: "Інженерно-саперні підрозділи Держспецтрансслужби МО України продовжують розмінування транспортної інфраструктури на звільнених від російських нелюдів територіях.

Напередодні, група саперів обстежила місце під будівництво тимчасового мосту через річку у Вишгородському районі Київщини. Водолази-сапери перевірили берега та дно ріки на предмет наявності вибухонебезпечних предметів.

За результатами роботи - перевірено, мін немає.

Тепер шляхо-відновлювальний підрозділ сміливо приступає до будівництва тимчасової переправи".

Деталі: Повідомляється, що загалом за минулий місяць у Київській та Чернігівській області інженерно-саперні підрозділи обстежили:

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486 кілометрів залізничних колій, зокрема на об’єктах ДП "НАЕК "Енергоатом" чорнобильської зони відчуження, залізничних дільниць станцій Святошин - Піски, Бровари – Ніжин - Чернігів, Київського метрополітену;

203 гектари прилеглих територій.

Було виявлено та знешкоджено 2664 вибухонебезпечних предметів.

Громадян закликають дотримуватися заходів безпеки - не відвідувати необстежені саперами території, не рухати підозрілі предмети.

У разі виявлення таких предметів - відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку найближчим представникам правоохоронних органів або Державної служби України з надзвичайних ситуацій, або Збройних сил України.