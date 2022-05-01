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После работы саперов в Киевской области начинают насыпать еще одну переправу

Валентина РоманенкоВоскресенье, 1 мая 2022, 09:37
После работы саперов в Киевской области начинают насыпать еще одну переправу
фото из FB Генштаба

Саперы обследовали место под строительство временного моста через реку в Вышгородском районе Киевщины, строители приступают к работе.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "Инженерно-саперные подразделения Госспецтрансслужбы МО Украины продолжают разминирование транспортной инфраструктуры на освобожденных от российских извергов территориях.

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Накануне группа саперов обследовала место под строительство временного моста через реку в Вышгородском районе Киевщины. Водолазы-саперы проверили берега и дно реки на предмет взрывоопасных предметов. По результатам работы - проверено, мин нет.

Теперь путевосстановительное подразделение смело приступает к строительству временной переправы".

 

Детали: Сообщается, что в целом за прошлый месяц в Киевской и Черниговской области инженерно-саперные подразделения обследовали:

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486 километров железнодорожных путей, в том числе на объектах ГП "НАЭК "Энергоатом" чернобыльской зоны отчуждения, железнодорожных участков станций Святошино - Пески, Бровары - Нежин - Чернигов, Киевского метрополитена;

203 гектара близлежащих территорий.

Было обнаружено и обезврежено 2664 взрывоопасных предмета.

Граждан призывают соблюдать меры безопасности – не посещать необследованные саперами территории, не двигать подозрительные предметы.

В случае обнаружения таких предметов - отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке ближайшим представителям правоохранительных органов или Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям или Вооруженных сил Украины.

Темы: Киевская областьвойна
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