После работы саперов в Киевской области начинают насыпать еще одну переправу

Саперы обследовали место под строительство временного моста через реку в Вышгородском районе Киевщины, строители приступают к работе.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "Инженерно-саперные подразделения Госспецтрансслужбы МО Украины продолжают разминирование транспортной инфраструктуры на освобожденных от российских извергов территориях.

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Накануне группа саперов обследовала место под строительство временного моста через реку в Вышгородском районе Киевщины. Водолазы-саперы проверили берега и дно реки на предмет взрывоопасных предметов. По результатам работы - проверено, мин нет.

Теперь путевосстановительное подразделение смело приступает к строительству временной переправы".

Детали: Сообщается, что в целом за прошлый месяц в Киевской и Черниговской области инженерно-саперные подразделения обследовали:

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486 километров железнодорожных путей, в том числе на объектах ГП "НАЭК "Энергоатом" чернобыльской зоны отчуждения, железнодорожных участков станций Святошино - Пески, Бровары - Нежин - Чернигов, Киевского метрополитена;

203 гектара близлежащих территорий.

Было обнаружено и обезврежено 2664 взрывоопасных предмета.

Граждан призывают соблюдать меры безопасности – не посещать необследованные саперами территории, не двигать подозрительные предметы.

В случае обнаружения таких предметов - отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке ближайшим представителям правоохранительных органов или Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям или Вооруженных сил Украины.