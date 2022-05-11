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Росіяни тричі обстріляли Дніпропетровщину, є руйнування

Катерина ТищенкоСереда, 11 травня 2022, 19:17
Росіяни тричі обстріляли Дніпропетровщину, є руйнування
Валентин Резніченко, фото з Telegram

Росіяни у середу тричі обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, є руйнування.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Дослівно: "Ворог тричі за сьогодні обстріляв Зеленодольську громаду.

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Поціновувачі "руського миру" били з "Градів". Поцілили по Зеленодольську та Великій Костромці.

Є руйнування. Люди цілі".

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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