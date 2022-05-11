Росіяни тричі обстріляли Дніпропетровщину, є руйнування
Середа, 11 травня 2022, 19:17
Росіяни у середу тричі обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, є руйнування.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram
Дослівно: "Ворог тричі за сьогодні обстріляв Зеленодольську громаду.
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Поціновувачі "руського миру" били з "Градів". Поцілили по Зеленодольську та Великій Костромці.
Є руйнування. Люди цілі".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Останнім часом окупанти постійно обстрілюють Дніпропетровську область. Найчастіше страждає Зеленодольська громада. Зокрема, сам Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка.
- 10 травня росіяни також обстріляли з артилерії Зеленодольську громаду.