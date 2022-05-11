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Россияне трижды обстреляли Днепропетровщину, есть разрушения

Катерина ТищенкоСреда, 11 мая 2022, 19:17
Россияне трижды обстреляли Днепропетровщину, есть разрушения
Валентин Резниченко, фото с Telegram

Россияне в среду трижды обстреляли Зеленодольскую общину в Днепропетровской области, есть разрушения.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Дословно: "Враг трижды сегодня обстрелял Зеленодольскую общину.

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Ценители "русского мира" били из "Градов". Попали по Зеленодольску и Великой Костромке.

Есть разрушения. Люди целы".

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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