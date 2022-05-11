Россияне трижды обстреляли Днепропетровщину, есть разрушения
Среда, 11 мая 2022, 19:17
Россияне в среду трижды обстреляли Зеленодольскую общину в Днепропетровской области, есть разрушения.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram
Дословно: "Враг трижды сегодня обстрелял Зеленодольскую общину.
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Ценители "русского мира" били из "Градов". Попали по Зеленодольску и Великой Костромке.
Есть разрушения. Люди целы".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В последнее время оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область. Чаще всего страдает Зеленодольская община. В частности, сам Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка.
- 10 мая оккупанты также обстреляли из артиллерии Зеленодольскую общину.